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Заснеженные пейзажи в свежем видео по Microsoft Flight Simulator

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Несмотря на то, что на дворе уже новый год и самый разгар календарной зимы, наслаждаться морозом и хрустом снега из-за климатического опоздания этого времени года пока получается далеко не у всех.

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И вот, как по заказу разработчики Microsoft Flight Simulator решили порадовать нас публикацией видеоролика, в котором демонстрируются заснеженные пейзажи: от крупных городов до горных массивов. На практике это поздравление разработчиков с Новым годом, а по совместительству и очередная демонстрация графических технологий.

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Напомним, что в новом Microsoft Flight Simulator разработчики неоднократно делают акцент на слове «симулятор». В игре будет не только правдоподобное управление с поддержкой стандартных «авиасимных» устройств ввода, но и воссозданные при помощи карт Bing реальные локации нашей планеты, так что, в теории, можно будет пролететь над собственным виртуальным домом.

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Релиз запланирован на следующий год на PC и Xbox One.

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Что за бред я прочитал
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Nilarium
00:12
это бюджетный
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Алексей Лебединский
00:10
Я даже знаю одного такого ковтуна, постящего новости на оверах. Ковтунглот его кодовое название. И в постах своих ссылается на таких же школьников кыргызов))
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VRoman
00:04
Когда корачит 5 раз, это уже становится закономерностью. К сожалению это моя история с видюхами АМД.
Самые важные анонсы CES 2020 – 64-ядерный Threadripper 3990X, 8-ядерный Ryzen 9 4900H и мощная видеокарта Radeon RX 5600 XT
Xmast
23:52
Все началось с засилья рекламы на оверах. Теперь там не просто реклама. А откровенно кликбейтовая деза. Хозяева сайта решили что у них свои правила. Старых добрых оверов уже нет. Фениксу тоже до одног...
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lesik78
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ахаха, как вас судьба покалечила)))). Я, например, покупаю, что выгодно
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lesik78
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про звезды забыли написать. Тоже сомнительный продукт
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lesik78
23:44
школоло повзрослело и подало голосок? Вы написали полнейшую чушь, особенно про продвинутые техпроцессы. АМД почти всегда был в роли догоняющего, а ваша писанина выше полная поеб..нь.
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