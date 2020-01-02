Несмотря на то, что на дворе уже новый год и самый разгар календарной зимы, наслаждаться морозом и хрустом снега из-за климатического опоздания этого времени года пока получается далеко не у всех.

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И вот, как по заказу разработчики Microsoft Flight Simulator решили порадовать нас публикацией видеоролика, в котором демонстрируются заснеженные пейзажи: от крупных городов до горных массивов. На практике это поздравление разработчиков с Новым годом, а по совместительству и очередная демонстрация графических технологий.

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Напомним, что в новом Microsoft Flight Simulator разработчики неоднократно делают акцент на слове «симулятор». В игре будет не только правдоподобное управление с поддержкой стандартных «авиасимных» устройств ввода, но и воссозданные при помощи карт Bing реальные локации нашей планеты, так что, в теории, можно будет пролететь над собственным виртуальным домом.

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Релиз запланирован на следующий год на PC и Xbox One.