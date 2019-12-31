Sekiro Shadows Die Twice стала игрой года по версии «Премии Steam»
Под занавес 2019 года Valve опубликовала список победителей в различных номинациях «Премии Steam». Как и следовало ожидать, главный приз — звание игры года — унесла хардкорная и очень интересная Sekiro Shadows Die Twice. В остальных же номинациях есть как неожиданные, так и вполне закономерные победители. В нижеуказанном перечне указаны все принимавшие участие в финальном голосовании игры; победитель же выделен жирным шрифтом.
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Игра года
- Sekiro: Shadows Die Twice
- Resident Evil 2
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Destiny 2
- Devil May Cry 5
рекламаИгра года в виртуальной реальности
- Beat Saber
- Blade and Sorcery
- Gorn
- Borderlands 2 VR
- Five Nights at Freddy's: Help Wanted
Любимое дитя
- Warframe
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- Counter-Strike: Global Offensive
- Grand Theft Auto V
- Dota 2
рекламаДруг познается в игре
- Risk of Rain 2
- Dota Underlords
- Age of Empires II: Definitive Edition
- Ring of Elysium
- DayZ
Самый инновационный геймплей
- Baba Is You
- Slay the Spire
- My Friend Pedro
- Oxygen Not Included
- Planet Zoo
рекламаЛучшая игра с выдающимся сюжетом
- A Plague Tale: Innocence
- Disco Elysium
- Far Cry New Dawn
- Gears 5
- GreedFall
Лучшая игра, которая вам не даётся
- Mordhau
- Code Vein
- Hunt: Showdown
- Remnant: From the Ashes
- Mortal Kombat 11
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Выдающийся визуальный стиль
- Gris
- Total War: Three Kingdoms
- Astroneer
- Katana Zero
- Subnautica: Below Zero
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