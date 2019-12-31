Под занавес 2019 года Valve опубликовала список победителей в различных номинациях «Премии Steam». Как и следовало ожидать, главный приз — звание игры года — унесла хардкорная и очень интересная Sekiro Shadows Die Twice. В остальных же номинациях есть как неожиданные, так и вполне закономерные победители. В нижеуказанном перечне указаны все принимавшие участие в финальном голосовании игры; победитель же выделен жирным шрифтом.

реклама

Игра года

Sekiro: Shadows Die Twice

Resident Evil 2

Star Wars Jedi: Fallen Order

Destiny 2

Devil May Cry 5

реклама

Beat Saber

Blade and Sorcery

Gorn

Borderlands 2 VR

Five Nights at Freddy's: Help Wanted

Игра года в виртуальной реальности

Любимое дитя

Warframe

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Counter-Strike: Global Offensive

Grand Theft Auto V

Dota 2

реклама

Risk of Rain 2

Dota Underlords

Age of Empires II: Definitive Edition

Ring of Elysium

DayZ

Друг познается в игре

Самый инновационный геймплей

Baba Is You

Slay the Spire

My Friend Pedro

Oxygen Not Included

Planet Zoo

реклама

A Plague Tale: Innocence

Disco Elysium

Far Cry New Dawn

Gears 5

GreedFall

Лучшая игра с выдающимся сюжетом

Лучшая игра, которая вам не даётся

Mordhau

Code Vein

Hunt: Showdown

Remnant: From the Ashes

Mortal Kombat 11

реклама

Gris

Total War: Three Kingdoms

Astroneer

Katana Zero

Subnautica: Below Zero

Выдающийся визуальный стиль