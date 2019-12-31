Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Sekiro Shadows Die Twice стала игрой года по версии «Премии Steam»

+
Неукротимый слив i9 9900K - кардинально дешевле чем раньше
<b>Слив RTX 2080 начался</b> - смотри цену сидя
Обвал цен RTX 2070 - уровень цен, который ждали в 2020
Вторая RTX 2070 за копейки

Под занавес 2019 года Valve опубликовала список победителей в различных номинациях «Премии Steam». Как и следовало ожидать, главный приз — звание игры года — унесла хардкорная и очень интересная Sekiro Shadows Die Twice. В остальных же номинациях есть как неожиданные, так и вполне закономерные победители. В нижеуказанном перечне указаны все принимавшие участие в финальном голосовании игры; победитель же выделен жирным шрифтом.

реклама

Игра года

  • Sekiro: Shadows Die Twice
  • Resident Evil 2
  • Star Wars Jedi: Fallen Order
  • Destiny 2
  • Devil May Cry 5

реклама

Игра года в виртуальной реальности

  • Beat Saber
  • Blade and Sorcery
  • Gorn
  • Borderlands 2 VR
  • Five Nights at Freddy's: Help Wanted

Любимое дитя

  • Warframe
  • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
  • Counter-Strike: Global Offensive
  • Grand Theft Auto V
  • Dota 2

реклама

Друг познается в игре

  • Risk of Rain 2
  • Dota Underlords
  • Age of Empires II: Definitive Edition
  • Ring of Elysium
  • DayZ

Самый инновационный геймплей

  • Baba Is You
  • Slay the Spire
  • My Friend Pedro
  • Oxygen Not Included
  • Planet Zoo

реклама

Лучшая игра с выдающимся сюжетом

  • A Plague Tale: Innocence
  • Disco Elysium
  • Far Cry New Dawn
  • Gears 5
  • GreedFall

Лучшая игра, которая вам не даётся

  • Mordhau
  • Code Vein
  • Hunt: Showdown
  • Remnant: From the Ashes
  • Mortal Kombat 11

реклама


Выдающийся визуальный стиль

  • Gris
  • Total War: Three Kingdoms
  • Astroneer
  • Katana Zero
  • Subnautica: Below Zero
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

steam valve
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Фотореализм Microsoft Flight Simulator — в новом геймплейном видео
+
Sekiro Shadows Die Twice стала игрой года по версии «Премии Steam»
+
Первый тизер ролевого экшена «Корсары: Чёрная метка»
4
Внедрение сетевого режима в Sniper Ghost Warrior Contracts откладывается до первого квартала 2020 года
+
Свежий геймплейный трейлер фанатского ремейка Dino Crisis
3
Untitled Goose Game про гуся-хулигана разошлась тиражом в миллион копий
3
В Epic Games Store раздают забавный хоррор Hello Neighbor, в котором надо прокрасться в дом соседа
+

Интересные материалы

Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Red Dead Redemption 2
25 декабря 2019 86
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT 4 ГБ: новый лидер бюджетного сегмента?
19 декабря 2019 105
Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с GeForce RTX 2060: тестирование в 1080p и 1440p
22 декабря 2019 55
Core i3-9100F VS Ryzen 5 2500Х в связке с GeForce GTX 1660 Ti: тестирование в 1080p и 1440p
20 декабря 2019 51
Core i5-9400F и GeForce RTX 2060 против Core i3-9100F и GeForce RTX 2070: тесты в 1080р и 1440p
27 декабря 2019 36
Pentium G5400 VS Athlon 200GE в связке с GeForce GTX 1660: тестирование в 1080p и 1440p
18 декабря 2019 66

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сколько видеопамяти необходимо современным играм - влияние нехватки видеопамяти на производительность на примере Polaris 4Gb vs 8Gb
87
«Core i7-9700КF + GeForce RTX 2070» VS «Core i5-9400F + GeForce RTX 2080»: тесты в 1080р и 1440p
16
Игровая индустрия: итоги 2019 года — основные номинации
12
Новый степпинг для Ryzen 5 1600 или Intel Core i5-9400F на старом - Топ 5 маленьких лукавств от производителей процессоров
26
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Cylon 4
10
Лучшие смартфоны Samsung 2019 года, которые можно купить на AliExpress
6
Планы Microsoft на 2020 год: программное и аппаратное обеспечение плюс новая атака на рынок мобильных устройств
10
Топ-10 смартфонов 2019 года стоимостью 200-250 евро на AliExpress
3
Топ-10 смартфонов с AliExpress стоимостью 250-300 евро
1

Сейчас обсуждают

Kopcheniy
22:39
3600 - самый интересный процессор в новой линейке по соотношению цена/производительность. В играх не уступает старшим версиям, да и в работе не уступает i7-8700
Новый степпинг для Ryzen 5 1600 или Intel Core i5-9400F на старом - Топ 5 маленьких лукавств от производителей процессоров
Kopcheniy
22:38
По-вашему - сколько можно получить прироста от разгона конкретно Ryzen 3000? Если частота и так предельная даже без разгона
Новый степпинг для Ryzen 5 1600 или Intel Core i5-9400F на старом - Топ 5 маленьких лукавств от производителей процессоров
NightMiRe
22:36
Нельзя Zen2+, иначе так и будут на подсосе у Интеля, вечно. Ну если это не игра в поддавки конечно.
Промежуточное обновление архитектур AMD – явление не гарантированное
Kopcheniy
22:36
Без сна и отдыха необязательно. За 5 лет сменил 6 видеокарт - половина Radeon, половина Geforce. На зеленых вылетов и зависаний было больше. Даже сейчас бывает так, в рандомном порядке драйвер может в...
Видеокарты на базе чипа AMD Navi 21 могут оказаться производительнее NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER и сравняться с RTX 2080 Ti
Капитан Крюк
22:25
Херню несешь)
Самая быстрая видеокарта NVIDIA Killer от AMD получит до 32 Гб ОЗУ и окажется производительнее GeForce RTX 2080 Ti – новые слухи от wccftech
Bojack Horseman
22:24
Ну, это еще 70 лет прожить надoть...
Видеокарты на базе чипа AMD Navi 21 могут оказаться производительнее NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER и сравняться с RTX 2080 Ti
Роман Зиновьев
22:15
че за фигня таже самая 5700 обходит 2080!
Самая быстрая видеокарта NVIDIA Killer от AMD получит до 32 Гб ОЗУ и окажется производительнее GeForce RTX 2080 Ti – новые слухи от wccftech
Beta Version
22:04
Да плевать на эти лучи. Человек берёт видюху чуть выше мидл класса. Ты правда думаешь, ему эти лучи упёрлись? И что ему, весь графоний резать ради этих лучей? Что вообще сегодня способно дать 60 кадро...
Связка Radeon RX 5700 XT и Ryzen 9 3900X показала лучший результат в 3DMark Fire Strike Ultra
VRoman
21:51
И при всём этом цена акций Интел находится на самом пике. Что-то тут не сходится. Неужели все акционеры точно уверены что дефицит целеронов положительно влияет на прибыль компании?
Аналитики склонны считать, что курс акций Intel снизится
Oleg Kazachkov
21:30
У интел i7 7700 стал i3. И чтобы купить новый i7 надо купить мамку. Сколько это, 40? 50тр? У тех кто купил 1800x - можно купить 3600 за 12тр и жить отлично.
Полные технические характеристики процессоров Intel 10-го поколения слили в сеть
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем