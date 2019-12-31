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Первый тизер ролевого экшена «Корсары: Чёрная Метка»

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Студия Black Sun, которая пару лет назад была втянута в судебные разбирательства и не сумела с помощью краудфандинга привлечь необходимые средства для разработки новых «Корсаров», ещё барахтается и даже с оптимизмом смотрит в будущее. В частности, сегодня разработчики опубликовали трёхминутный видеоролик-«дразнилку», в котором демонстрируют нашему вниманию прототип игры, а если точнее, то её преальфа-версию.

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Специально для тех, кто готов вскликнуть «Что это?», разработчики заботливо уточняют, что перед нами ранняя версия проекта, и многое ещё изменится. По сути, нам показали основу проекта, дабы мы не сомневались в его существовании.

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Официальное описание гласит, что «Корсары: Чёрная Метка» принадлежит к жанру ролевых экшенов от третьего лица, а её события будут разворачиваться в XVII веке «с присущими ему нравами, жестокостью и распущенностью». Мы будем играть за героя, которому волею судьбы пришлось встать на путь пиратства. Но пиратство пиратству рознь: мы можем быть как жестокими налётчиками, так и проявлять благородство, которому есть место даже в самые тёмные и тяжёлые времена.

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Деньги на разработку планируют собирать по системе Star Citizen: на официальном сайте игры уже можно приобрести различные наборы основателя, стоимость которых варьируется от 310 рублей до 620 000 рублей. Да, вам не показалось: шестьсот двадцать тысяч рублей. Чем дороже набор, тем, естественно, больше виртуальных плюшек в будущей игре получит щедрый меценат.

Релиз «Корсаров: Чёрная Метка» состоится ещё нескоро, но известно, что в списке целевых платформ числятся PC, PlayStation 4 и Xbox One.

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