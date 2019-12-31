В июле этого года группа энтузиастов, объединившихся в коллектив Team Arklay, представила вниманию широкой общественности неофициальный ремейк хоррора с динозаврами Dino Crisis. С тех пор разработчики несколько раз делились кадрами игрового процесса и снимками экрана, и вот, в преддверии нового года решили подготовить пусть небольшой, но всё же очень приятный подарок для тех, кто помнит «классику»: свежий геймплейный трейлер, в котором можно разглядеть новые локации и доисторических ящеров.

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Ремейк создаётся на движке Unreal Engine 4, но несмотря на современные технологии главная задача авторов — максимально сохранить дух оригинальной Dino Crisis, так что не стоит удивляться морально устаревшему графическому исполнению: так задумано.

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К сожалению, пока неизвестно, когда ремейк увидит свет, да и Capcom, которая нынче любит готовить собственные официальные ремейки и не приветствует самодеятельность, пока молчит.