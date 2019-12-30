Зимняя распродажа в сервисе GOG подходит к своему логическому завершению, и поэтому сегодня буквально час назад там вслед за бесплатной раздачей Postal 2 и Wasteland 2 стартовала раздача ролевой игры Tower of Time от молодых разработчиков из студии Event Horizon.

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Изначально Tower of Time вышла весной 2018 года и описывается разработчиками как классическая ролевая игра, которая выводит данный жанр на совершенно новый уровень. Tower of Time может похвастать вручную спроектированными уровнями, гибкой системой «прокачки» персонажей, колоссальным числом видов оружия и экипировки, а также продвинутой боевой системой.

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За время, которое Tower of Time присутствует в продаже, она удостоилась 86-процентного пользовательского рейтинга. Впрочем, охват у игры небольшой. Возможно, благодаря вышеизложенной акции он станет шире.

Акция продлится ещё 47 часов, так что имеет смысл поторопиться перед началом подготовки к празднованию нового года.