В начале ноября в мире игровой журналистики произошёл отчасти забавный, а отчасти — печально показательный случай. Авторитетное издание Edge, а конкретно — его обозреватель Нэйтан Браун — не смог заставить себя пройти Death Stranding от Хидео Кодзимы до конца. Журналист счёл игровой процесс новинки слишком занудным и честно сказал, что его энтузиазм по прошествии нескольких десятков часов полностью иссяк.

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Казалось бы, поставьте игре «тройку с двумя минусами», назовите её невыносимой рутиной и дело в шляпе, однако политика Sony не допускает публикации рецензий на не полностью пройденные пресс-версии игры. В результате издание Edge не выпустило рецензию на Death Stranding, а его редакция даже выразила сомнения в том, что она когда-нибудь возьмётся за это дело.

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