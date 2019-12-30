Издание Edge всё же заставило себя пройти Death Stranding и опубликовать рецензию
В начале ноября в мире игровой журналистики произошёл отчасти забавный, а отчасти — печально показательный случай. Авторитетное издание Edge, а конкретно — его обозреватель Нэйтан Браун — не смог заставить себя пройти Death Stranding от Хидео Кодзимы до конца. Журналист счёл игровой процесс новинки слишком занудным и честно сказал, что его энтузиазм по прошествии нескольких десятков часов полностью иссяк.
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Казалось бы, поставьте игре «тройку с двумя минусами», назовите её невыносимой рутиной и дело в шляпе, однако политика Sony не допускает публикации рецензий на не полностью пройденные пресс-версии игры. В результате издание Edge не выпустило рецензию на Death Stranding, а его редакция даже выразила сомнения в том, что она когда-нибудь возьмётся за это дело.
рекламаНо всё же взялась. В свежем номере Edge крайний проект Хидео Кодзимы получил оценку в 6 баллов из 10 возможных, что является очень скромным результатом. Любопытно, что самую высокую оценку из числа вышедших в 2019 году игр — 9 из 10 — Edge поставила ремейку «Мора» от отечественной студии Ice-Pick Lodge.
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