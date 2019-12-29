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В Epic Games Store раздают головоломку The Talos Principle

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Epic Games продолжает изо всех сил пополнять игротеки пользователей своего магазина подарочными играми. Сегодня в рамках предновогодней раздачи нашему вниманию предлагают головоломку The Talos Principle, вышедшую в 2014 году и завоевавшую любовь и признание игрового сообщества. Акция продлится до завтрашнего вечера — 30 декабря, 19:00 по московскому времени.

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Напомним, что The Talos Principle — это философская головоломка от разработчиков Serious Sam из студии Croteam. Наш герой оказывается в загадочном мире, полном сложных механизмов и древних руин, и чтобы добраться до своей цели, ему предстоит решить свыше сотни различных головоломок. А цель высокая — понять, каково наше предназначение, и что дальше делать с этой информацией.

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Кстати, The Talos Principle принимает участие в распродаже в Steam, так что если вы увидите эту новость после 30 декабря, 19:00 по МСК, то ещё будет шанс забрать игру со скидкой в -85 %, или за 89 рублей вместо номинальных 599 рублей.

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KILHARD
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rrrrex
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pksm
20:21
Там Metro Exodus Gold Edition можно взять за 519р
В Epic Games Store раздают головоломку The Talos Principle
rebel-1
20:20
Я бы MW5 поставил на 1 место по худшей оптимизации. Вырвиглазная картинка с графоном начала 2000 годов, которая требует топовейший комп. Даже мой твердый среднячок начинает пищать и визжать от перегре...
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А, вот ещё про улучшенную поддержку нового железа, пишут: средствами Windows 10, пользователям Intel могут так обновить (и уже, походу, обновили кому-то) встроенное ПО процессора, что они потеряют апп...
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Dzhereli
20:17
а потом проверить на таком электрошокер))
Фанат Tesla вшил ключ от автомобиля себе под кожу
mphuZ
20:16
Наикрутейшая вещь. Вместо поддержки EGS лучше в Steam отдать 182 рубля за бандл со всеми дополнениями - игра этого заслуживает.
В Epic Games Store раздают головоломку The Talos Principle
Роман Белов
20:15
Никогда не понимал людей, которые пишут такие сообщения. В чем смысл писать под постом об игровой тематике о том, что лучше купить машину? Бессмысленная трата денег как в том, так и в ином случае.
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