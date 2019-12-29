Epic Games продолжает изо всех сил пополнять игротеки пользователей своего магазина подарочными играми. Сегодня в рамках предновогодней раздачи нашему вниманию предлагают головоломку The Talos Principle, вышедшую в 2014 году и завоевавшую любовь и признание игрового сообщества. Акция продлится до завтрашнего вечера — 30 декабря, 19:00 по московскому времени.

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Напомним, что The Talos Principle — это философская головоломка от разработчиков Serious Sam из студии Croteam. Наш герой оказывается в загадочном мире, полном сложных механизмов и древних руин, и чтобы добраться до своей цели, ему предстоит решить свыше сотни различных головоломок. А цель высокая — понять, каково наше предназначение, и что дальше делать с этой информацией.

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