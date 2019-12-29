Последние дни календарного года — лучший повод вспомнить, какие игры в этом году отличились. Мы уже ознакомились с самыми финансово успешными играми и самыми высокооценёнными играми уходящего года, настала пора поговорить о технической составляющей, решили журналисты издания DSO Gaming, и поделились с общественностью своим списком худших и лучших игр уходящего года в плане оптимизации на персональных компьютерах. Получилось интересно и, что самое главное, без неожиданностей.

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Десятка игр 2019 года с худшей оптимизацией на PC:

10. Rune 2. Неоправданно высокие требования к графической подсистеме, но щадящие требования к центральному процессору.

Неоправданно высокие требования к графической подсистеме, но щадящие требования к центральному процессору. 9. Devil’s Hunt. На момент публикации «топа» игра страдала от проблем с оптимизацией, а её неумение использовать многопоточность приводит к тому, что «тормоза» наблюдаются и на дорогих и мощных процессорах.

На момент публикации «топа» игра страдала от проблем с оптимизацией, а её неумение использовать многопоточность приводит к тому, что «тормоза» наблюдаются и на дорогих и мощных процессорах. 8. Greedfall. Игру способны «переварить» даже старенькие процессоры, однако требования к видеокарте необоснованно высоки.

Игру способны «переварить» даже старенькие процессоры, однако требования к видеокарте необоснованно высоки. 7. MechWarrior 5 Mercenaries. Неоправданно высокие требования к графической подсистеме.

Неоправданно высокие требования к графической подсистеме. 6. Detroit Become Human. Очень высокие требования к центральному процессору.

Очень высокие требования к центральному процессору. 5. Blair Witch. Очень высокие требования к видеокарте, но вменяемые требования к центральному процессору.

Очень высокие требования к видеокарте, но вменяемые требования к центральному процессору. 4. Assetto Corsa Competizione. Неоправданно высокие требования к видеокарте и частоте оперативной памяти.

Неоправданно высокие требования к видеокарте и частоте оперативной памяти. 3. Kingdom Under Fire 2. Завышенные требования к частоте оперативной памяти.

Завышенные требования к частоте оперативной памяти. 2. Left Alive. Запредельные требования к графической подсистеме при уровне графики прошлого (уже почти позапрошлого) поколения.

Запредельные требования к графической подсистеме при уровне графики прошлого (уже почти позапрошлого) поколения. 1. Atelier Ryza Ever Darkness & the Secret Hideout. Постоянные подтормаживания вследствие поиска игрой консольного контроллера.

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Десятка игр 2019 года с лучшей оптимизацией на PC: