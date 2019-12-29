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Издание DSO Gaming составило «топ» игр 2019 года с лучшей и худшей оптимизацией на PC

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Последние дни календарного года — лучший повод вспомнить, какие игры в этом году отличились. Мы уже ознакомились с самыми финансово успешными играми и самыми высокооценёнными играми уходящего года, настала пора поговорить о технической составляющей, решили журналисты издания DSO Gaming, и поделились с общественностью своим списком худших и лучших игр уходящего года в плане оптимизации на персональных компьютерах. Получилось интересно и, что самое главное, без неожиданностей.

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Десятка игр 2019 года с худшей оптимизацией на PC:

  • 10. Rune 2. Неоправданно высокие требования к графической подсистеме, но щадящие требования к центральному процессору.
  • 9. Devil’s Hunt. На момент публикации «топа» игра страдала от проблем с оптимизацией, а её неумение использовать многопоточность приводит к тому, что «тормоза» наблюдаются и на дорогих и мощных процессорах.
  • 8. Greedfall. Игру способны «переварить» даже старенькие процессоры, однако требования к видеокарте необоснованно высоки.
  • 7. MechWarrior 5 Mercenaries. Неоправданно высокие требования к графической подсистеме.
  • 6. Detroit Become Human. Очень высокие требования к центральному процессору.
  • 5. Blair Witch. Очень высокие требования к видеокарте, но вменяемые требования к центральному процессору.
  • 4. Assetto Corsa Competizione. Неоправданно высокие требования к видеокарте и частоте оперативной памяти.
  • 3. Kingdom Under Fire 2. Завышенные требования к частоте оперативной памяти.
  • 2. Left Alive. Запредельные требования к графической подсистеме при уровне графики прошлого (уже почти позапрошлого) поколения.
  • 1. Atelier Ryza Ever Darkness & the Secret Hideout. Постоянные подтормаживания вследствие поиска игрой консольного контроллера.

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Десятка игр 2019 года с лучшей оптимизацией на PC:

  • 10. Apex Legends. Приемлемые требования к центральному процессору, однако местами наблюдаются завышенные требования к графической подсистеме, из-за чего лишь десятое место в «топе».
  • 9. Star Wars Jedi Fallen Order. Превосходная оптимизация, благодаря чему игра способна работать при 60 кадрах в секунду на широком перечне конфигураций.
  • 8. World War Z. Игра стабильно и плавно работает на широком перечне конфигураций компьютеров, однако к работе на API Vulkan имеются некоторые претензии.
  • 7. Call of Duty Modern Warfare. На релизе наблюдались некоторые раздражающие технические проблемы, но разработчики своевременно их решили. В остальном игра отлично работает на PC.
  • 6. Rage 2. Отличная оптимизация и масштабируемость при использовании многоядерных/многопоточных процессоров.
  • 5. Devil May Cry 5. Журналисты DSO Gaming называют Devil May Cry 5 одной из лучших в плане оптимизации игр уходящего года по причине великолепной реализации управления клавиатурой и мышью с учётом жанра, а также плавной работы на широком перечне конфигураций.
  • 4. Ghost Recon Breakpoint. Хотя сама игра стала большим разочарованием, в техническом плане нареканий к ней нет, а уровень графического исполнения при вменяемых требованиях — выше всяких похвал.
  • 3. Wolfenstein Youngblood. Ещё одно разочарование, к технической реализации которого нет нареканий.
  • 2. Gears 5. Красивая картинка при приемлемых системных требованиях, качественная реализация управления «клавомышью».
  • 1. Resident Evil 2 Remake. Лидер рейтинга завоевал своё звание за потрясающее качество картинки (которое порой можно принять за игру нового поколения) при адекватных системных требованиях и отличном управлении клавиатурой и мышью.
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Издание DSO Gaming составило «топ» игр 2019 года с лучшей и худшей оптимизацией на PC
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