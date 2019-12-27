Как известно, в этом году Хидео Кодзима посетил Россию, а конкретно — выставку «ИгроМир 2019» и фестиваль Comic-Con Russia 2019 — с презентацией Death Stranding. Российские геймеры очень тепло встретили мэтра, а на протяжении года запрос «Хидео Кодзима» занимал верхние строчки поиска по статистике «Яндекса» в категории «Люди».

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Отметить этот факт в своём официальном Twitter решила студия Kojima Productions. Разработчики поблагодарили россиян за поддержку в целом и за огромное внимание к Хидео Кодзиме в частности.

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Любопытно, что в топ-5 запросов по версии «Яндекса» в категории «Люди» помимо Хидео Кодзимы также входят президент Украины Владимир Зеленский, юная шведская активистка Грета Тунберг, актёр Хоакин Феникс, а также певица Билли Айлиш.