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Энтузиаст модифицировал The Witcher 3, сделав геймплей более реалистичным

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Как известно, недавно состоялась премьера сериала «Ведьмак», что закономерно повлекло за собой новый всплеск популярности The Witcher 3 Wild Hunt. Одни решили перепройти игру, другие наконец-то впервые её запустить, ведь с момента распродажи руки до неё много лет так и не доходили. Воспользоваться данной возможностью решил энтузиаст Алекс Вукович, который на днях опубликовал модификацию под названием The Witcher 3 Redux.

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Если вкратце, то данная модификация делает многие игровые механики более правдоподобными и соответствующими лору «Ведьмака». Если чуть более развёрнуто, то моддер сбалансировал ветку прокачки адреналина, из-за чего он теперь расходуется быстрее, а накапливается медленнее, внёс изменения в систему масштабирования урона и эффектов от ведьмачьих знаков, а также перелопатил механику токсичности — теперь глотать одно зелье за другим Геральт не сможет. В качестве баланса и адреналиновые способности, и ведьмачьи знаки, и зелья стали гораздо мощнее и эффективнее.

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Кроме того, моддер внедрил новую систему сопротивления периодическому урону, а также изменил характеристики и способности монстров и противников-людей.

Хотя в модификации представлено огромное количество изменений, подробнее с которыми при должном знании английского языка можно ознакомиться на главном моддерском портале NexusMods, сам автор называет своё творение «лёгким» геймплейным преображением игры, фундаментально не меняющим игровые механики.

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the witcher 3: wild hunt cs projekt red
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