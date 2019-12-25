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Другое

Свежий эпический трейлер одиночной кампании Star Citizen

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В честь наступления Рождества по григорианскому календарю студия Cloud Imperium Games представила нашему вниманию свежий видеоролик своего циклопического проекта Star Citizen. На сей раз видеоряд посвящён режиму одиночной кампании, который авторы окрестили Squadron 42.

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В первую очередь разработчики поставили перед собой цель продемонстрировать нам впечатляющую визуальную часть игры: в видео можно взглянуть на игровых персонажей, некоторые космические корабли, а также на живописные космические пространства и уровень детализации планет.

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Работа над Squadron 42 ещё в самом разгаре: альфа-версию планируют подготовить во втором квартале наступающего года, а бета-версию — в третьем квартале. Между тем сборы средств на создание Star Citizen на момент написания данных строк почти достигли отметки в 260 миллионов долларов.

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star citizen cloud imperium games
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korn87
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Evgenius Sol
20:37
Дом 2
Свежий эпический трейлер одиночной кампании Star Citizen
Максим
20:35
заметна и лучше не пробовать, сравнительно быстро привыкаешь к высокой частоте развертки, банально комфортней работать за таким. Но кроме как в повышенной плавности окошек больше разницы не увидел, в ...
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bezver
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Талгат Мухтаров
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ledsscp7
20:31
Хорошо ктото пилит ))) Четверть миллиарда. а финала все нет)))
Свежий эпический трейлер одиночной кампании Star Citizen
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