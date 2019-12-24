Государство выделит 3 миллиарда рублей на поддержку разработчиков игр и другого познавательного контента
Хорошая новость для тех, кто давно хотел создать собственную игру, но был стеснён в средствах. На самом деле, не только игру, но обо всём по порядку. Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко сделал специальное заявление. Итак, в 2020 году правительство РФ готово выделить 3 миллиарда рублей, которые могут быть потрачены в том числе на поддержку отечественных разработчиков игр. Здесь мы возвращаемся к первому предложению заметки — средства могут выдавать не только существующим студиям, но и новообразованным. Главное — предложить интересную идею и план для её реализации. А дальше уже фонд поддержки будет решать, стоит ли давать деньги.
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Ещё одно важное замечание — 3 миллиарда рублей поддержки выделили не только для разработчиков игр. Претендовать на государственное финансирование смогут блогеры, журналисты и разработчики любого ПО.
рекламаОтбор заявок будет происходить в рамках нескольких идейных направлений:
- «Действуй» — про широкие возможности россиян;
- «Живая память» — творческие исторические проекты;
- «Мы вместе» — проекты, пропагандирующие многонациональность;
- «Гордимся» — общие успехи страны в разных областях;
- «Делай добро» — название говорит само за себя.
Заявку можно будет подать здесь начиная с 20 января. Поспешите, если у вас есть замечательная идея, претендующая на поддержку.
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