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Государство выделит 3 миллиарда рублей на поддержку разработчиков игр и другого познавательного контента

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Хорошая новость для тех, кто давно хотел создать собственную игру, но был стеснён в средствах. На самом деле, не только игру, но обо всём по порядку. Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко сделал специальное заявление. Итак, в 2020 году правительство РФ готово выделить 3 миллиарда рублей, которые могут быть потрачены в том числе на поддержку отечественных разработчиков игр. Здесь мы возвращаемся к первому предложению заметки — средства могут выдавать не только существующим студиям, но и новообразованным. Главное — предложить интересную идею и план для её реализации. А дальше уже фонд поддержки будет решать, стоит ли давать деньги.

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Ещё одно важное замечание — 3 миллиарда рублей поддержки выделили не только для разработчиков игр. Претендовать на государственное финансирование смогут блогеры, журналисты и разработчики любого ПО.

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Отбор заявок будет происходить в рамках нескольких идейных направлений:

  • «Действуй» — про широкие возможности россиян;
  • «Живая память» — творческие исторические проекты;
  • «Мы вместе» — проекты, пропагандирующие многонациональность;
  • «Гордимся» — общие успехи страны в разных областях;
  • «Делай добро» — название говорит само за себя.

Заявку можно будет подать здесь начиная с 20 января. Поспешите, если у вас есть замечательная идея, претендующая на поддержку.

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