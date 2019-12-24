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Благодаря «Ведьмаку» за десять лет акции CD Projekt выросли на 21 000 %

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Согласно сведениям аналитиков издания Bloomberg, польская компания CD Projekt SA, владеющая ныне хорошо известной всем любителям игр студией CD Projekt RED, за десять лет — с 2009 по 2019 годы — увеличила свою капитализацию на 21 000 %.

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Аналитики закономерно приписывают столь оглушительный успех релизу The Witcher 3 Wild Hunt. Благодаря выпуску третьей части серии приключений Геральта из Ривии CD Projekt удалось стать самой быстро дорожающей европейской публичной компанией уходящего десятилетия.

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Как поясняют в Bloomberg, рыночная стоимость CD Projekt ныне составляет порядка 6,8 миллиардов долларов. Поскольку на апрель следующего года назначен релиз Cyberpunk 2077 — вероятно, куда более громкого и ожидаемого проекта, чем The Witcher 3 — остаётся только гадать, какими новыми финансовыми успехами нас порадует польская компания.

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Кстати, благодаря премьере сериала «Ведьмак» игроки массово ринулись перепроходить The Witcher 3 Wild Hunt, благодаря чему «онлайн» игры заметно подрос.

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cd projekt red the witcher 3: wild hunt cd projekt
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Kopcheniy
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frozenrock
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Inqizitor
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frozenrock
16:55
ты там на говно не изошел пока писал свою желчь? спрос на большие объёмы памяти не так велик, поэтому самые отборные чипы с наилучшим техпроцессом попадают в модули 8 и 16гб
G.Skill предлагает комплекты памяти DDR4-3200 увеличенного объёма с задержками 14-18-18-38
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