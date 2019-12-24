Согласно сведениям аналитиков издания Bloomberg, польская компания CD Projekt SA, владеющая ныне хорошо известной всем любителям игр студией CD Projekt RED, за десять лет — с 2009 по 2019 годы — увеличила свою капитализацию на 21 000 %.

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Аналитики закономерно приписывают столь оглушительный успех релизу The Witcher 3 Wild Hunt. Благодаря выпуску третьей части серии приключений Геральта из Ривии CD Projekt удалось стать самой быстро дорожающей европейской публичной компанией уходящего десятилетия.

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Как поясняют в Bloomberg, рыночная стоимость CD Projekt ныне составляет порядка 6,8 миллиардов долларов. Поскольку на апрель следующего года назначен релиз Cyberpunk 2077 — вероятно, куда более громкого и ожидаемого проекта, чем The Witcher 3 — остаётся только гадать, какими новыми финансовыми успехами нас порадует польская компания.

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