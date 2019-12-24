Bungie объяснила, почему перевезла Destiny 2 в Steam, а не в Epic Games Store
После того, как студия Bungie «подала на развод» с издательством Activision, популярный боевик Destiny 2 пришлось перевозить из сервиса Blizzard Battle.net. Поначалу игроки переживали, что проект перевезут в Epic Games Store — на это красноречиво указывали намёки разработчиков об «эпическом партнёре». Но в итоге Destiny 2 нашла новый дом во всеми любимом Steam.
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После переезда прошло достаточно времени, и вот, журналисты PCGamesN поинтересовались у комьюнити-менеджера Bungie Дэвида Дага, почему выбор студии пал именно на Steam.
рекламаПо словам Дага, на то есть несколько «очевидных причин». Во-первых, Steam обладает крупной и верной пользовательской базой; как следствие, Bungie решила, что выпуск Destiny 2 в Steam поможет игре обрести новых поклонников. И во-вторых, у Bungie исторически сложились тёплые отношения с Valve, ведь штаб-квартиры обеих компаний располагаются в городе Белвью, штат Вашингтон, США.
Планов по выпуску Destiny 3 у студии пока нет: поддержка Destiny 2 в самом разгаре, а современные игроки не очень любят переключаться на новые проекты, предпочитая уделять время нескольким избранным играм.
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