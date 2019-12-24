Пожалуй, нет в игровой промышленности другого примера фанатского ремейка, за развитием которого следили бы столь же пристально, как за ремейком Half-Life (Black Mesa). Несколько часов назад его разработчики объявили о том, что мир Зен, появления которого фанатам серии Half-Life пришлось ждать долгих семь лет, уже доступен для всех обладателей Black Mesa, без необходимости переключаться в режим бета-тестирования.

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Это означает, что теперь игра полностью готова с точки зрения контентного наполнения, но разработчикам необходимо дополнительное время, чтобы сделать финальные штрихи и проверить работоспособность отдельных систем, таких, как режим сетевой игры и искусственный интеллект, внедрить поддержку пользовательских модификаций и прочее.

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На данный момент Black Mesa ещё не избавилась от таблички «Ранний доступ» и довольствуется номером версии 0.9. Историческое событие состоится лишь в обозримой перспективе, но на практике проект готов уже сейчас.