Публичное тестирование обновлённой версии Halo Combat Evolved запланировано на январь
Как известно, игры серии Halo из сборника Halo The Master Chief Collection выходят постепенно: в начале декабря на свет появилась облагороженная Halo Reach, а следом за ней выйдет Halo Combat Evolved. Точной даты выхода пока нет, но в недавней публикации на официальном сайте серии разработчики уточнили, что если всё будет проходить так же гладко, как сейчас, то публичное тестирование Combat Evolved можно будет запускать уже в январе.
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Параллельно студия 343 Industries тестирует сборки Halo 2 и Halo 3 на предмет полноценной работы традиционных компьютерных устройств ввода (клавиатура и мышь), настроек поля зрения и многого другого.
рекламаВсе последующие части сборника помимо Combat Evolved также выйдут в 2020 году.
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