Когда игровое подразделение Microsoft в середине этого месяца в рамках The Game Awards 2019 показало свой первый «некстгенный» проект Senua’s Saga Hellblade II, было объявлено, что он выйдет на Xbox Series X — консоли нового поколения от Microsoft. О PC тогда не было сказано ни слова, однако теперь руководство внесло ясность в вопрос о перечне игровых платформ, на которых будет доступна новинка.

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Как написал в своём Twitter главный маркетолог игрового подразделения Microsoft Аарон Гринберг, Senua’s Saga Hellblade II создаётся эксклюзивно «для Xbox и PC». Сообщение Гринберг оставил ещё на прошлой неделе, однако пресса добралась до него лишь на выходных — такое случается.

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И хотя данная практика стала стандартной для Microsoft, некоторые игроки начали негодовать, заявляя, что без эксклюзивных игр в консолях маловато смысла.

Стоит напомнить, что помимо Hellblade II на TGA 2019 был анонсирован ещё один проект для систем нового поколения — лутер-слэшер Godfall. С его перечнем платформ с самого начала всё было известно: PC и PlayStation 5.