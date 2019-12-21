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В PUBG по-прежнему еженедельно блокируют по сто тысяч читеров

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PlayerUnknown Battlegrounds принадлежит к числу тех игр, где читеры всех мастей чувствуют себя наиболее комфортно. Естественно, данное обстоятельство негативно влияет на впечатления от матчей и на общее восприятие игры. Однако разработчики из PUBG Corp заверяют, что борются с этой напастью.

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В частности, в недавнем «посте» на Reddit менеджер студии по связям с общественностью затронул тему читерства и заявил, что еженедельно «банхаммером» по голове получают свыше ста тысяч читеров. Например, в период с 7 по 14 декабря заслуженное наказание понёс 116 531 читер.

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Одной из основных проблем античитерской системы PUBG называют то, что игроков с неестественно высокой статистикой (объективные читеры) наказание находит лишь в течение очень длительного времени. По словам менеджера, студии известно об этой серьёзной проблеме, но больше прокомментировать её пока никак не может.

Авторам известно о так называемых банах «по железу», однако во многих случаях эта практика в PUBG неприменима. Почему — предусмотрительно оставили без ответа. Но в целом команда разработчиков осведомлена о проблеме нечестной игры и старается её решить.

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