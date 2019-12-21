Луи де Каруфель, графический программист студии Ubisoft Montreal, ответственной за серии Assassin’s Creed, Far Cry и Watch Dogs, сообщил о том, что неанонсированная игра, над которой коллектив трудился на протяжении последних трёх лет, была отменена и уже не увидит свет. Подробностями господин де Каруфель не поделился, зато отметил, что все разработчики остались на своих местах.

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Чуть позже господин де Каруфель удалил все касающиеся данной темы сообщения в своём Twitter, однако Интернет всё помнит. Возможно, эта информация была коммерческой тайной, и разглашать её программист не имел никакого права.

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И здесь на помощь приходит вездесущий новостной редактор портала Kotaku Джейсон Шрайер, по информации из собственных источников которого отменённый проект принадлежал к абсолютно новой франшизе и должен был стать геймплейным конкурентом Destiny с поправкой на иной сеттинг.

Стоит отметить, что после коммерческого провала Ghost Recon Breakpoint в сознании руководства Ubisoft что-то «щёлкнуло», и компания приняла волевое решение выпускать более уникальные с точки зрения игрового процесса игры, дабы привлечь новую и вернуть старую аудиторию. Сейчас можно только гадать, но, возможно, отменённый проект не соответствовал этим критериям.