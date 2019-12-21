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CD Projekt урегулировала все споры и перезаключила договор с Анджеем Сапковским по «Ведьмаку»

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Компания CD Projekt поспешила заявить о том, что все правовые вопросы с писателем Сапковским, наконец-то, улажены. Разработчикам удалось не только договориться с ворчливым создателем «Ведьмака» по поводу размера и формы авторских отчислений, но и перезаключить договор о делегировании прав на франшизу. Информация об этом появилась на официальном сайте поляков.

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CD Projekt получила права на создание новых игр, комиксов, настольных игр и предметов мерчендайза по «Ведьмаку», что не может не радовать.

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Напомним, неприятная стадия взаимоотношений разработчиков игровой трилогии «Ведьмак» с автором книг Сапковским началась осенью прошлого года. Старик Анджей предъявил девелоперам претензию по поводу размера авторских отчислений. Писателю она показалась ничтожно малой в сравнении с полученной студией прибылью. Сапковский потребовал компенсацию в размере 16 миллионов долларов. Уже в начале нынешнего года CD Projekt удалось добиться подписания мирного соглашения с писателем, а вот на перезаключение всех договоров ушёл почти целый год.

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motya
02:14
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CD Projekt урегулировала все споры и перезаключила договор с Анджеем Сапковским по «Ведьмаку»
Don-Pedro
02:10
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CD Projekt урегулировала все споры и перезаключила договор с Анджеем Сапковским по «Ведьмаку»
Василий Кочетов
01:19
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