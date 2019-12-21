Разработчики из Assemble Entertainment опубликовали трейлер Endzone: A World Apart. Это вполне интересная градостроительная стратегия, действие которой целиком и полностью проходит в мире, пережившем ядерную катастрофу.

реклама

Внешне эта игра, почему-то, напоминает первые два Fallout. Наверное, из-за повсеместно расставленных ржавых жестяных листов, которые поселенцы используют в качестве стройматериала. Авторы Endzone: A World Apart собираются реализовать в игре все основные механики градостроительного симулятора с поправкой на выбранную тематику. То есть, добыча ресурсов обязательно будет, но она потребует регулярных вылазок в пустоши. Заниматься распределениям задач для рабочих, масштабированием поселения и бороться с не совсем типичными погодными явлениями (песчаные бури, радиоактивные дожди) тоже придётся.

реклама

Endzone: A World Apart кажется перспективным проектом, избранный сеттинг которого выгодно отличает его от конкурентов. Пока Assemble Entertainment планирует выпустить его в раннем доступе Steam уже грядущей весной, где он может задержаться на некоторое время.