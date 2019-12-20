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В Origin началась зимняя распродажа со скидками на Jedi Fallen Order, Battlefield V и многие другие игры

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Игровые разработчики и издатели продолжают безжалостно относиться к нашим сбережениям. После того, как зимние распродажи начались в GOG, Steam, EGS, Uplay и Battle.net, мы наконец-то дождались запуска зимней распродажи в Origin. Предложений в рамках распродажи предостаточно, мы же со своей стороны традиционно перечислим в данном материале несколько наиболее субъективно интересных из них.

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  • Star Wars Jedi Fallen Order — со скидкой в -17 % (2 904 рубля вместо номинальных 3 499 рублей);
  • Battlefield V — со скидкой в -60 % (999 рублей вместо номинальных 2 499 рублей);
  • Need for Speed Heat — со скидкой в -42 % (2 029 рублей вместо номинальных 3 499 рублей);
  • Assassin’s Creed Odyssey — со скидкой в -60 % (899 рублей вместо 1 999 рублей).

Распродажа продлится до 3 января, так что времени на принятие решения предостаточно.

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