Игровые разработчики и издатели продолжают безжалостно относиться к нашим сбережениям. После того, как зимние распродажи начались в GOG, Steam, EGS, Uplay и Battle.net, мы наконец-то дождались запуска зимней распродажи в Origin. Предложений в рамках распродажи предостаточно, мы же со своей стороны традиционно перечислим в данном материале несколько наиболее субъективно интересных из них.

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Star Wars Jedi Fallen Order — со скидкой в -17 % (2 904 рубля вместо номинальных 3 499 рублей);

Battlefield V — со скидкой в -60 % (999 рублей вместо номинальных 2 499 рублей);

Need for Speed Heat — со скидкой в -42 % (2 029 рублей вместо номинальных 3 499 рублей);

Assassin’s Creed Odyssey — со скидкой в -60 % (899 рублей вместо 1 999 рублей).

Распродажа продлится до 3 января, так что времени на принятие решения предостаточно.