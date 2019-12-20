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Первый Postal стал бесплатным в Steam, где мгновенно ворвался в пятёрку самых популярных игр

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Для большинства игроков знакомство с Postal началось со второй части, которая на этой неделе бесплатно раздавалась в GOG. Вместе с Postal 2 в GOG стала бесплатной и первая часть, и вот теперь разработчики из Running With Scissors решили "расширить присутствие" и подготовить подарок всем, кто хочет узнать, с чего началась история скандальной, но от этого не мене прекрасной франшизы. Игра стала бесплатной в Steam, и не на ограниченное время, а навсегда.

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Поток желающих узнать первоначальную историю Чувака оказался настолько велик, что игра 1997 года выпуска мгновенно влетела в пятёрку самых популярных игр в Steam и расположилась там на четвёртом месте (на момент написания данной заметки).

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Стоит напомнить, что сейчас в Steam проходит зимняя распродажа, в которой также принимают участие Postal 2 и Postal 4 — со скидками в -90 % (за 24 рубля) и -20 % (348 рублей) соответственно. Провальная третья часть в распродаже участие не принимает, да и разработчики совершенно открыто советуют всем забыть её как страшный сон.

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