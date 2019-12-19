Пока мы суетно бегаем по магазинам в поисках новогодних подарков для родственников, можно случайно забыть о том, что купить что-нибудь самому себе тоже не помешает. И здесь на помощь как всегда приходит Steam, в котором несколько минут назад стартовала традиционная зимняя распродажа. В этом году она пройдёт вплоть до второго января и порадует скидками на бесчисленное число игр, в том числе и относительных новинок, таких, как Red Dead Redemption 2, Mortal Kombat 11 и других.

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Вместе со стартом зимней распродажи в Steam началось и голосование за номинантов на «Премию Steam 2019».

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Также на время действия зимней распродажи в Steam можно приобрести различные тематические новогодние/рождественские значки, стикеры для чата, смайлики и прочую мелочёвку. Данная косметика приобретается за специальные жетоны, получаемые за покупки во время распродажи, а также за выполнение специальных заданий в рамках мини-игры. К сожалению, на момент публикации данной новости наблюдались закономерные серьёзные проблемы с входом в Steam, потому в подробностях нам пока разобраться не удалось.