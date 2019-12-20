Несколько лет в сегменте игровой индустрии присутствовала определённая путаница: существовал крупный холдинг THQ Nordic AB, а также принадлежащее ему издательство THQ Nordic. Несколько месяцев назад холдинг был переименован в Embracer Group, и вот, сегодня его руководство рапортовало о покупке студии Tarsier, известной по работе над серией Little Nightmares.

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Сумма сделки составила 88 миллионов шведских крон (около 9,35 млн долларов США) и акций Embracer на сумму в 11 миллионов шведских крон (около 1,17 млн долларов США).

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Tarsier будет помогать холдингу Embracer Group с разработкой новых проектов, однако подробностями стороны не поделились. Известно, что на ход работы над Little Nightmares 2 вышеуказанное событие никак не повлияет, а права на франшизу останутся у Bandai Namco.