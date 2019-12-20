Разработчики Chernobylite в своё время отмечали, что в рамках раннего доступа игра будет стремительно развиваться, пока не достигнет степени готовности, достаточной для отключения таблички «Игра в раннем доступе». На днях мы смогли в этом убедиться: разработчики выпустили «мега-патч» под говорящим названием «Рыжий лес».

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Во-первых, в Chernobylite появилась одноимённая локация Рыжий лес, в которой определённо есть, чем заняться и что исследовать. Во-вторых, авторы переработали системы еды/голода и хранения вещей. Отныне система еды будет более интуитивной и прозрачной, а в своём хранилище вы сможете видеть расставленные в нём вещи.

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В-третьих, авторы внедрили режим свободной игры — в этом режиме вы сможете выбрать любую игровую локацию при любой погоде, активировать те или иные задания, включать или выключать случайные события и даже начинать игру со всеми доступными видами оружия и навыками. Авторы сразу отмечают, что режим свободной игры — это что-то вроде тренировочного полигона: по прошествии игрового дня вас автоматически перенесёт назад в меню игры.

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И в-четвёртых, разработчики потрудились над улучшениями в области производительности игры и исправили массу обнаруженных сообществом ошибок.