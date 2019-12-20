Новый год — это время не только волшебства, но и приятных скидок, в том числе и в игровых сервисах цифровой дистрибуции. Несколько часов назад распродажа добралась и до Blizzard Battle.net, благодаря чему все заинтересованные товарищи могут со скидками приобрести не только игры производства Blizzard, но и парочку проектов от находящихся под крылом холдинга Activision Blizzard разработчиков.

реклама

Распродажа продлится до 7 января, 21:00 по московскому времени, и вот несколько её предложений в качестве примера:

Call of Duty Modern Warfare — со скидкой в -33 % (1 339 рублей вместо номинальных 1 999 рублей);

World of Warcraft Battle for Azeroth — со скидкой в -50 % (999 рублей вместо номинальных 1 999 рублей);

Overwatch Legendary Edition — со скидкой в -51 % (1 299 рублей вместо номинальных 2 699 рублей);

StarCraft Remastered — со скидкой в -33 % (399 рублей вместо номинальных 599 рублей).

реклама

При желании с 20-процентной скидкой даже можно до сих пор приобрести виртуальный билет на BlizzCon 2019. Зачем покупать виртуальный билет на давно прошедшее мероприятие, спросите вы? Чтобы получить причитающиеся за это внутриигровые «плюшки» — для коллекционеров.