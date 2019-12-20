Первое сюжетное дополнение к Borderlands 3 уже доступно для прохождения
Несколько часов назад Borderlands 3 обзавелась первым сюжетным дополнением под названием Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot, в котором нам по настойчивой просьбе красавицы Мокси предстоит устроить налёт на казино Красавчика Джека. Соответствующий видеоролик, приуроченный к релизу, можно посмотреть чуть ниже.
реклама
Напоминаем, что Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot не только расширит сюжетную линию Borderlands 3, но и добавит в игру новые «стволы».
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила