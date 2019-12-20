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Первое сюжетное дополнение к Borderlands 3 уже доступно для прохождения

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Несколько часов назад Borderlands 3 обзавелась первым сюжетным дополнением под названием Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot, в котором нам по настойчивой просьбе красавицы Мокси предстоит устроить налёт на казино Красавчика Джека. Соответствующий видеоролик, приуроченный к релизу, можно посмотреть чуть ниже.

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Напоминаем, что Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot не только расширит сюжетную линию Borderlands 3, но и добавит в игру новые «стволы».

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