Релиз Vampire The Masquerade — Bloodlines 2 назначен на 2020-й год. Срок весьма и весьма растяжимый, поэтому перед уходом на рождественские каникулы разработчики из Hardsuit Labs решили поделиться статусом разработки игры. Если коротко, то разработчики уже подготовили альфа-версию игры, а бета-версия будет готова уже в наступающем году.

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Переход в состояние «альфы» авторы Vampire The Masquerade — Bloodlines 2 трактуют следующим образом: завершена работа над игровыми системами, завершено добавление новых механик игрового процесса, но контент готов ещё не полностью. Впрочем, процесс разработки игр — творческий, поэтому всё может измениться, в частности, недавно у авторов родилась идея более правдоподобной реализации системы лифтов в игре.

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От вырезания контента Vampire The Masquerade — Bloodlines 2 не застрахована: разработчики сразу предупреждают, что хладнокровно вырежут из игры тот или иной контент или механики, если посчитает их негативно влияющими на качество итогового проекта.