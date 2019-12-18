Infinity Ward с помощью Call of Duty Modern Warfare удалось восстановить (правда, пока неясно, надолго ли) доброе имя франшизы, что закономерно приносит плоды. Сегодня издательство Activision сообщило об установлении новинкой ещё одного серьёзного рекорда.

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Если вкратце, то в Call of Duty Modern Warfare играют больше и чаще, чем в любую другую игру франшизы, выпущенную для платформ текущего поколения (PS4, Xbox One и компьютеры сопоставимой мощности). Речь идёт как об общем проведённом игроками времени в Modern Warfare за 50 дней после релиза, так и о среднем проводимом времени в сутки и среднем «онлайне» в сутки.

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Кроме того, Activision сообщила о том, что Call of Duty Modern Warfare заработала уже свыше одного миллиарда долларов.

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Наконец, сегодня игра пополнится новыми картами для классического мультиплеера — Vacant и Shipment, двумя картами для режима «Огневой контакт», новым сетевым режимом, а также новыми спецоперациями.