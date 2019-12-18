Несколько дней назад (если точнее, 16 декабря) стало известно, что компания Rambler подала судебный иск против стриминговой площадки Twitch на сумму 180 миллиардов рублей. Предмет изначального спора - «пиратские» трансляции матчей Английской премьер-лиги по футболу, которые нарушали эксклюзивные права видеосервиса Okko Спорт, входящего в Rambler Group. Здесь важно отметить, что изначально иск был зарегистрирован в базе Московского городского суда ещё 26 августа 2019 года, но сумма в размере 180 миллиардов «засветилась» на заседании 29 ноября.

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Все эти предварительные судебные тяжбы уже фактически не актуальны. Сегодня выяснилось, что Rambler отозвала свой иск против Twitch. Представители стримингового сервиса также отметили, что их компании не пришлось выплачивать денежные компенсации. Совсем.

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В качестве довода о неправомерности применения заявленного в иске требования представителями Twitch указывался тот факт, что сервис не является информационным посредником согласно статьи 1253.1 ГК РФ. То есть, стриминговая площадка не размещает на платформе собственный контент. Она лишь обеспечивает доступ пользователей к сервису. А вот уже влиять на характер контента, размещаемого пользователями, Twitch не может.

Что касается прав на трансляцию вышеуказанных матчей. то Okko Sport приобрела их аж за 7 миллионов евро.. А ведь в ходе обсуждения иска «Рамблер» грозилась добиться полной блокировки Twitch на территории России. В общем, история закончилась ничем, только вот Rambler по итогу понесла репутационные издержки.