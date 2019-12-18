Студия Piranha Bytes в своём официальном Twitter поделилась информацией, которая может заставить поклонников её творчества сесть на «поезд хайпа». Как написали представители студии, в следующем году нас ждёт анонс новой ролевой игры, причём, судя по тексту, это будет что-то крупное и серьёзное, ведь в работе над новинкой принимает участие вся команда разработчиков Piranha Bytes.

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Разумеется, «2020-й год» — это до неприличия растяжимое понятие, но зато мы хотя бы в общих чертах знаем, чем занимается студия. К ремейку Gothic, демоверсия которого появилась на прошлой неделе, «пираньи» не имеют никакого отношения: проект создаётся силами THQ Nordic Barcelona, и пока что его дальнейшая судьба неизвестна: издатель даст добро на создание полноценного ремейка только в том случае, если удостоверится в наличии спроса.