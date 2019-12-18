Облачный сервис Google Stadia продолжает служить источником негативных, но в то же время забавных новостей. Вчера вечером до сервиса добралась игра Borderlands 3, и всё бы было хорошо, если бы не одно «но»: Stadia-версия игры по обновлениям почти на два месяца отстаёт от версий для других платформ, о чём разработчики из Gearbox официально пишут на сайте серии Borderlands.

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Как пишут разработчики, Stadia-версия Borderlands 3 представляет собой версию игры с обновлениями и правками, выпущенными до 24 октября. Таким образом, в «облачной» версии проекта отсутствует некоторый высокоуровневый контент, а дополнение про ограбление казино Красавчика Джека, которое на всех стандартных платформах выйдет 19 декабря, доберётся до Stadia-версии Borderlands 3 лишь в начале следующего года.

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Синхронизировать Stadia-версию Borderlands 3 с остальными версиями в плане контента и обновлений планируют в начале следующего года. Чем вызвана такая задержка, не объясняют.