Есть такая команда энтузиастов — называется Modern Storyteller. Это независимая студия, которая ещё совсем недавно выпустила сюжетную модификацию для The Elder Scrolls V: Skyrim. В своё время их работа была отмечена Гильдией сценаристов, она могла похвастаться миллионами скачиваний и восторженными отзывами. Проект настолько удался, что вчерашние мододелы решились на создание полноценной игры, которая получила название The Forgotten City. Чуть ниже мы расскажем немного о ней, но сейчас важная новость.

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Релиз The Forgotten City откладывается, игра не выйдет в этом году, которого осталось совсем чуть-чуть. Изначально она должна была выйти на PC и Xbox, а сейчас стало известно...что она выйдет на PC и Xbox, но только в 2020 году. Перенос релиза связан с хорошим обстоятельством: Moxern Storyteller нашли издателя в лице Dear Villagers, которая входит в Plug In Digital. Мы бы ещё рассказали, за какие проекты в ответе эта компания, но их названия вам ничего не скажут.

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Что касается The Forgotten City, то это приключенческая игра, действие которой происходит во времена Римской империи. Игрок окажется в тайном городе, где взаперти оказались пара десятков человек. Их свобода и жизнь зависит от некоего Золотого правила, нарушать которое нельзя. Игроку нужно спасти узников, используя для своих благородных целей механику перемещения во времени.

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От себя добавим, что трейлер смонтирован не очень хорошо, с монтажом проблемы. Постановка просто никакая, это действительно уровень пользовательской модификации. Остаётся только уповать на сотрудничество разработчиков с издателем Dear Villagers, игру нужно «подтягивать» во всех аспектах, ведь пока на видео всё выглядит противоречиво. Очень странно, скриншоты в Steam такого впечатления почти не производят, мы даже удивились.