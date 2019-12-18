FrostFall – пугающий постапокалиптический хоррор про выживание в российской глубинке
Разработчики из студии DRAGO entertainment представили дебютный трейлер FrostFall. Это новый хоррор с элементами выживания, действие которого происходит суровой зимой в России. В мире FrostFall случился ядерный апокалипсис, почти все люди вымерли. Осталась лишь небольшая группа выживших, добраться до которых — наша главная задача.
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Разумеется, если речь идёт о мире, пережившем ядерную катастрофу, то и дизайн здешних монстров тут соответствующий. Например, в первом ролике нам показали орущее «нечто» с треугольной головой, атрофированными культями вместо рук и странной кожей в рубцах. Ожидаемый пример для подобного рода проектов. Авторы из DRAGO entertainment при моделировании мира игры вполне умело эксплуатируют эстетику условной советской глубинки вперемешку с военной тематикой. Тут вам и полуразрушенные грузовые авто «КрАЗ», остовы деревянных домов с забитыми окнами, донельзя типичная мебель и прочие узнаваемые атрибуты.
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FrostFall сможет предложить игроку интересную концепцию прогрессии персонажа, завязанную на использовании уникальной механики зомбирования. Ещё в игре нам обещали динамичную погоду с продвинутыми эффектами. Например, снежок тут может собираться в сугробы или таять — в зависимости от температуры окружающей среды.
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Будет в игре и строительство, и система создания предметов, а также куча дополнительных параметров персонажа. Последних запланировано так много, что мы сомневаемся в скорой реализации всего задуманного. Ведь на нашего выжившего будут оказывать влияние многочисленные параметры: сон, жажда, радиация, голод, холод, болезни. Разнообразить досуг выжившего в мире FrostFall призваны охота и рыбалка.
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Разумеется, авторы нового проекта обещают нам огромный мир с пугающими тайнами и разнообразными локациями. Но это настолько банальный постулат при анонсе очередного хоррора с выживанием, что мы давно привыкли.
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Релиз FrostFall запланирован на будущий год. Есть предположение, что игра сначала «упадёт» в долгосрочный ранний доступ, а уже потом случится полноценный релиз. То есть, в Steam мы игру точно увидим, а по другие платформы говорить пока совсем рано.
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