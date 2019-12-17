Сервис GOG продолжает время от времени возвращать культовые игры прошлого к жизни. Сегодня, например, представители компании сообщили о том, что смогли договориться с правообладателями и вернуть в продажу легендарную Blade Runner 1997 года выпуска.

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В своё время «исходники» Blade Runner были утрачены, из-за чего игра не была перевыпущена в цифровом виде, но команде энтузиастов ScummVM за восемь лет обратной разработки удалось восстановить проект, так что по большей части это именно их заслуга.

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Напомним, что Blade Runner основан на фильме Ридли Скотта «Бегущий по лезвию», вышедшему на экраны в 1982 году. Мы играем за детектива Рэя Маккоя, которому необходимо выследить репликантов-беглецов. События игры разворачиваются в постапокалиптическом 2019 году в Лос-Анджелесе. Несмотря на почтенный (если не сказать преклонный) возраст, Blade Runner обладает поразительной реиграбельностью, ведь условия и развитие сюжета меняются при каждом прохождении.