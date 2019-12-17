Ubisoft на месяц задержит выход крупного обновления для Ghost Recon Breakpoint
Как известно, Ghost Recon Breakpoint не удалось завоевать сердца игроков, и, как следствие, новинка огорчила Ubisoft неудовлетворительными показателями продаж. Но игру бросать не будут, а постараются довести до ума. Завтра должен был состояться релиз обновления 1.1.0, но почти в последний момент компания приняла решение о задержке выпуска патча.
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Как пояснил в сообщении на Reddit представитель студии-разработчика, обновление выйдет во второй половине января: авторы решили дополнительно проверить все представленные в обновлении изменения, дабы его выпуск прошёл без сучка и задоринки.
рекламаНабралось немало игроков, в штыки принявших данное решение разработчиков. Игроки считают, что Ghost Recon Breakpoint находится в столь плачевном состоянии, что требует пусть небольших, но регулярных обновлений, а не крупных патчей, да ещё и с задержками выхода.
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