Как известно, Ghost Recon Breakpoint не удалось завоевать сердца игроков, и, как следствие, новинка огорчила Ubisoft неудовлетворительными показателями продаж. Но игру бросать не будут, а постараются довести до ума. Завтра должен был состояться релиз обновления 1.1.0, но почти в последний момент компания приняла решение о задержке выпуска патча.

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Как пояснил в сообщении на Reddit представитель студии-разработчика, обновление выйдет во второй половине января: авторы решили дополнительно проверить все представленные в обновлении изменения, дабы его выпуск прошёл без сучка и задоринки.

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Набралось немало игроков, в штыки принявших данное решение разработчиков. Игроки считают, что Ghost Recon Breakpoint находится в столь плачевном состоянии, что требует пусть небольших, но регулярных обновлений, а не крупных патчей, да ещё и с задержками выхода.