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Трейлер хоррора Succubus вновь эксплуатирует темы похоти и адовых пыток

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Разработчики из студии Madmind Studio в данный момент корпят над созданием заведомо противоречивой игры Succubus. С жанровой принадлежностью проекта пусть авторы сами разбираются, но изначально он позиционируется как приключенческая игра. В любом случае, в намеченных сроков выхода Succubus пока не названо. Но мы знаем, что сейчас игра перешла в стадию альфа-тестирования. По такому случаю у нас уже имеется новый трейлер, посвящённый монстру Оноскелисе, который ранее появлялся в провальной Agony от тех же разработчиков.

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Видно, что эпатаж и эксплуатирование запретных тем — ключевой фактор для продвижения Succubus. Право слово, когда нет интересных геймплейных идей, захватывающих историй и прочего, то переход к бесстыдному показу обнажёнки и всей этой темы про ад — единственное решение для агрессивного продвижения.

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Только мы вот заранее уверены, что Succubus ждёт провал. Разработчики вновь пытаются нас заинтриговать тем же способами, что были в случае с Agony. А интересного геймплея мы до сих пор не увидели в роликах. Будем рады ошибаться.

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Напомним, Succubus – это, вроде как, хоррор от первого лица, действие которого происходит в аду. Игра продолжит сюжет, который разворачивался в Agony. На этот раз нам придётся поближе познакомиться с историей демона Выдии.

В тестировании смогут принять участие те пользователи, которые смогли заблаговременно оставить заявку. Релиз Succubus точно случится на PC, в Steam. За другие платформы поручиться не можем.

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