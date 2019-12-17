Одной из самых ожидаемых игр наступающего года является зомби-экшен Dying Light 2, который порадует развитием идей первой части, нелинейным прохождением и влиянием принятых решений на игровой мир. И хотя по размерам игрового мира Dying Light 2 в четыре раза превзойдёт первую часть, по мнению креативного директора игры Тимона Смекталы, для современных игроков гораздо важнее качество мира, а не его масштаб.

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По мнению Смекталы, разработчики в будущем не станут напирать на масштабы, а будут уделять больше внимания проработке миров — чтобы они создавали ощущение погружения и были интересными. Уже при нынешнем уровне развития технологий, как поясняет Смектала, можно создавать миры циклопических размеров, вот только с их наполнением будут возникать трудности.

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Скорее всего, Смектала имел в виду одиночные игры, поскольку в целом не все игровые разработчики разделяют его мнение. В частности, Брендан Грин, создатель PUBG, недавно анонсировавший свой новый экспериментальный проект Prologue, назвал его первым шагом к созданию игр с мирами площадью в сотни квадратных километров для тысяч участников одновременно.

Что касается Dying Light 2, то игра поступит в продажу весной следующего года; пока что без конкретной даты.