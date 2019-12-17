До нового года осталось чуть больше двух недель, а это значит, что в крупных (и не очень) игровых сервисах цифровой дистрибуции потихоньку стартуют соответствующие зимние распродажи. Вслед за GOG продать свои игры со вкусными скидками решила и Ubisoft.

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В распродаже принимают участие все игровые франшизы Ubisoft, и выбор действительно велик. Мы же со своей стороны перечислим несколько наиболее субъективно интересных предложений.

Assassin’s Creed Odyssey Ultimate Edition — со скидкой в -65 % (1 539 рублей вместо номинальных 4 399 рублей);

Far Cry 5 — со скидкой в -75 % (499 рублей вместо номинальных 1 999 рублей);

The Settlers History Collection — со скидкой в -50 % (899 рублей вместо номинальных 1 799 рублей);

Watch Dogs 2 Gold — со скидкой в -70 % (1 139 рублей вместо номинальных 3 799 рублей);

Anno 2205 — со скидкой в -75 % (474 рубля вместо номинальных 1 899 рублей).

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Акция продлится до второго января, так что времени на принятие решения «Купить подарок кому-то другому или же себе любимому» ещё вагон и маленькая тележка.