В начале декабря известный игровой портал-агрегатор рецензий Metacritic опубликовал список из пятидесяти лучших игр уходящего десятилетия, основываясь на средневзвешенной оценке профессиональных критиков. Теперь настала пора быть чуть более приземлёнными и вспомнить об играх, о которых и вспоминать-то стыдно — о худших из худших в уходящем году.

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Правила, по которым сотрудники Metacritic отбирали «победителей», простые: игра должна была выйти в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2019 (в связи с чем вопрос — а не рановато ли рейтинг опубликован?) и иметь не меньше семи профессиональных рецензий. Если проект выходил на нескольких платформах, то в расчёт берётся версия игры для той платформы, на которой она получила наиболее низкие оценки.