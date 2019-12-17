Десять худших игр уходящего года по версии Metacritic
В начале декабря известный игровой портал-агрегатор рецензий Metacritic опубликовал список из пятидесяти лучших игр уходящего десятилетия, основываясь на средневзвешенной оценке профессиональных критиков. Теперь настала пора быть чуть более приземлёнными и вспомнить об играх, о которых и вспоминать-то стыдно — о худших из худших в уходящем году.
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Правила, по которым сотрудники Metacritic отбирали «победителей», простые: игра должна была выйти в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2019 (в связи с чем вопрос — а не рановато ли рейтинг опубликован?) и иметь не меньше семи профессиональных рецензий. Если проект выходил на нескольких платформах, то в расчёт берётся версия игры для той платформы, на которой она получила наиболее низкие оценки.
- 1. Eternity: The Last Unicorn (PS4) — 36 баллов;
- 2. Left Alive (PS4) — 37 баллов;
- 3. Blades of Time (Switch) — 38 баллов;
- 4. Contra: Rogue Corps (Switch) — 40 баллов;
- 5. Dollhouse (PS4) — 41 балл;
- 6. WWE 2K20 (PS4) — 43 балла;
- 7. FIFA 20 (Switch) — 43 балла;
- 8. Submersed (PS4) — 44 балла;
- 9. Generation Zero (PS4) — 45 баллов;
- 10. Narcos: Rise of the Cartels (PC) — 46 баллов.
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