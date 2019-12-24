Обновление от 24 декабря: Прошла неделя, и вот, фанатская модификация увидела свет. Загрузить её можно как с портала Mod Database, но лучше воспользоваться куда более удобным вариантом — «Мастерской Steam». Что собой представляет модификация, можно прочитать парой абзацев ниже.

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Если вы считаете, что в игровой индустрии ещё недостаточно проектов, местом действия которых является Чернобыльская зона отчуждения, то скоро одним таким проектом станет больше. Фанатская модификация Left 4 Dead 2 Chernobyl находится в разработке более девяти лет, и вот, до конца года она наконец-то должна выйти в виде финального «билда». Соответствующий видеоролик прилагается.

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По сюжету модификации, зомби-инфекция продолжила распространяться по евразийскому материку, а те, кому удалось выжить, пытаются сбежать в Сибирь — в условия вечной мерзлоты, в которых, если верить донесениям, зомби-вирус практически нежизнеспособен.

Нашей четвёрке выживших удалось подкупить лётчика, чтобы тот отвёз их на Восток. Герои решили, что кратчайший и самый безопасный путь лежит через Чернобыльскую зону отчуждения, ведь там не может быть людей и, как следствие, инфицированных. Но никогда ещё команда так сильно не ошибалась: пролетая над Припятью, пилот вертолёта получил несовместимые с жизнью ранения, вертолёт упал, но главным героям вновь повезло выжить. Или не повезло — тут уж смотря с какой стороны смотреть.

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Модификация выйдет как в «Мастерской» Steam, так и на портале Mod Database.