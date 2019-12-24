Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Состоялся релиз фанатского мода Chernobyl для Left 4 Dead 2

2
Обвал цен RTX 2070 - уровень цен, который ждали в 2020
Вторая RTX 2070 за копейки
Core i9 10900X - цена упала в ДВА раза, а за последние дни еще

Обновление от 24 декабря: Прошла неделя, и вот, фанатская модификация увидела свет. Загрузить её можно как с портала Mod Database, но лучше воспользоваться куда более удобным вариантом — «Мастерской Steam». Что собой представляет модификация, можно прочитать парой абзацев ниже.

реклама

Оригинал от 16 декабря: Если вы считаете, что в игровой индустрии ещё недостаточно проектов, местом действия которых является Чернобыльская зона отчуждения, то скоро одним таким проектом станет больше. Фанатская модификация Left 4 Dead 2 Chernobyl находится в разработке более девяти лет, и вот, до конца года она наконец-то должна выйти в виде финального «билда». Соответствующий видеоролик прилагается.

реклама

По сюжету модификации, зомби-инфекция продолжила распространяться по евразийскому материку, а те, кому удалось выжить, пытаются сбежать в Сибирь — в условия вечной мерзлоты, в которых, если верить донесениям, зомби-вирус практически нежизнеспособен.

Нашей четвёрке выживших удалось подкупить лётчика, чтобы тот отвёз их на Восток. Герои решили, что кратчайший и самый безопасный путь лежит через Чернобыльскую зону отчуждения, ведь там не может быть людей и, как следствие, инфицированных. Но никогда ещё команда так сильно не ошибалась: пролетая над Припятью, пилот вертолёта получил несовместимые с жизнью ранения, вертолёт упал, но главным героям вновь повезло выжить. Или не повезло — тут уж смотря с какой стороны смотреть.

реклама

Модификация выйдет как в «Мастерской» Steam, так и на портале Mod Database.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.7 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

left 4 dead 2
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Состоялся релиз фанатского мода Chernobyl для Left 4 Dead 2
2
Bungie объяснила, почему перевезла Destiny 2 в Steam, а не в Epic Games Store
1
Завершилось бета-тестирование полностью готовой версии Black Mesa
3
Публичное тестирование обновлённой версии Halo Combat Evolved запланировано на январь
5
Журнал TIME назвал десять лучших игр уходящего десятилетия
45
Благодаря распродаже Red Dead Redemption 2 удалось возглавить «топ» продаж в Steam
10

Интересные материалы

Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Red Dead Redemption 2
15 декабря 2019 70
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT 4 ГБ: новый лидер бюджетного сегмента?
19 декабря 2019 101
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Star Wars Jedi: Fallen Order
11 декабря 2019 22
Core i3-9100F VS Ryzen 5 2500Х в связке с GeForce GTX 1660 Ti: тестирование в 1080p и 1440p
20 декабря 2019 49
Pentium G5400 VS Athlon 200GE в связке с GeForce GTX 1660: тестирование в 1080p и 1440p
18 декабря 2019 67
Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с GeForce RTX 2060: тестирование в 1080p и 1440p
22 декабря 2019 54

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Успехи блогеров октябрь-ноябрь 2019
159
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Star Wars Jedi: Fallen Order
7
Система на Ryzen Threadripper 3970X. Доработка корпуса Be quiet Dark Base 900
39
Прощаемся с Windows Phone и вспоминаем её вклад в мир смартфонов
16
Топ-10 смартфонов 2019 года до 150 евро на AliExpress
2
Использование песочницы Windows 10 для безопасного и приватного серфинга в интернете
6
Обзор игровой периферии MSI: мышь Clutch GM30, клавиатура Vigor GK50 и гарнитура Immerse GH50
14
Обзор корпуса AeroCool Shard
7
Топ-10 смартфонов 2019 года до 200 евро с AliExpress
1

Сейчас обсуждают

dimkahon
14:10
А чего минусим, народ? Человек дело говорит. Сам давно купил, там недоделок еще много. Или опять "никто никому ничего не должен"? Теперь даже за деньги? Будь моя воля, я бы этот "ранний" доступ запрет...
Завершилось бета-тестирование полностью готовой версии Black Mesa
Артем Тихий
14:08
У меня кришуал базилик за 100 баксов 3600 16 18 18 36 при таком напряге берет.
Недорогая скоростная память DDR4 G.Skill 32 ГБ с частотой 3600 МГц и CAS 16-19-19-39 появилась на Newegg
Mikhail Gorobets
14:07
Вы я вижу сели на крышку не скальпированного i9-9900k, раз так ж.па горит. Я ничего не писал про проблемы Vulkan, а лишь про повышение времени и затрат на разработку, для ваших говно проектов, где про...
В Windows 10 нашли ошибку 20-летней давности
qefir
14:06
Доставляет
Недорогая скоростная память DDR4 G.Skill 32 ГБ с частотой 3600 МГц и CAS 16-19-19-39 появилась на Newegg
Adam Smith
14:03
>отвал чипа
Intel разъяснила, как относится к скальпированию процессоров
Mikhail Gorobets
13:58
У меня как раз таки хватает понимания термина кроссплатформенность. Поэтому ваш высер как "кроссплатформенные компоненты", я не особо понимаю. Как я сказал трактовать кроссплатформенность можно по раз...
В Windows 10 нашли ошибку 20-летней давности
Павел Ломин
13:58
Зачем писать техзадание, человеку, даже не знакомому с определением терминов, если он не изучает стандарты, а ищет оправдания, чтобы их избегать. Мало того еще смеет за их соблюдение повышать цену. Ты...
В Windows 10 нашли ошибку 20-летней давности
tizzy271
13:58
Зелот лох
Microsoft отказалась ещё от одного продукта – голосовой помощник Cortana отключён
Amon Amarth
13:55
Арканум я знаю и люблю (хотя и не проходил до конца). Но её "известность" говорит сама за себя
Журнал TIME назвал десять лучших игр уходящего десятилетия
w
13:53
да не будут 3 реветь - вполне хватит для жизни, 16 тонн вентиляторов не нужно.
Система на Ryzen Threadripper 3970X. Доработка корпуса Be quiet Dark Base 900
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем