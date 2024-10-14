Overclockers.ru и XPG совместно проводят конкурс для блогеров нашего сайта.
Три блогера протестируют и напишут обзоры комплекта оперативной памяти 32Gb DDR5 6000MHz ADATA XPG Lancer Blade RGB White (AX5U6000C3016G-DTLABRWH) (2x16Gb KIT), но вначале выйдет редакционный обзор.
Купить эту замечательную память можно, например, здесь.
Характеристики 32Gb DDR5 6000MHz ADATA XPG Lancer Blade RGB White (AX5U6000C3016G-DTLABRWH) (2x16Gb KIT):
- Компактный низкопрофильный радиатор
- Настраиваемая RGB подсветка
- Более глубокие настройки подсветки с помощью ПО XPG PRIME
- PMIC для стабильности питания
- Встроенная коррекция ошибок
- Качественные чипы для разгона
- Поддержка профилей Intel(R) XMP 3.0 и AMD EXPO