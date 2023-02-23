Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Сайта Admin
Автор новостей широкого профиля в редакцию Overclockers.ru
Времена меняются, а вместе с ними должны меняться и мы. Overclockers.ru расширяет спектр освещаемых тем, в связи с чем набирает в свой штат авторов новостей широкого профиля.
рекомендации
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр

Если вы интересуетесь мировыми новостями и готовы делиться ими с большой аудиторией, возможно, вы именно тот, кто нам нужен.

реклама

Нам интересны самые разные новости,главное, чтобы они находились в рамках закона, были лишены «желтухи» и «чернухи», а также имели первоисточник. Перечень наиболее приоритетных тем выглядит следующим образом:

- Наука и техника. Изобретения и технологии, которые улучшают быт людей. Космос, ракетостроение, самолётостроение, компьютерная техника, военная техника и так далее.

- Автомобильная отрасль. Новинки автопрома, чем они отличаются от других моделей, ценовая политика. Электромобили и всё, что с ними связано. Отечественный автопром.

- Кино. Что снимают в России и за рубежом, кто в главных ролях, о чём фильм/сериал, каков его бюджет, когда премьера в кинотеатрах и на ТВ, и почему этот фильм/сериал стоит посмотреть.

- Спорт. Новости значимых спортивных состязаний, кто выбрался в полуфинал/финал, кто выиграл соревнование, кого не допустили и по какой причине.

- Политика. Какие законы принимаются, какие обещания даются, что означает принятие тех или иных законов и как они повлияют на жизнь граждан. Чем занимаются политики верхнего эшелона, чего им удаётся добиться, а чего нет. Позиции государств по тем или иным вопросам и проблемам.

- Боевые действия. Какая сторона куда продвинулась, откуда отступила, какие цели ставят перед собой стороны. Вмешательство в конфликты извне и к чему оно приводит, какое оружие применяется и какова его эффективность, и многое другое. Различные мелкие, но заслуживающие внимания эпизоды из боевых действий.

Опыт работы новостником не обязателен, но приветствуется. Если у вас имеется портфолио, не стесняйтесь, прикрепляйте ссылки на свои предыдущие публикации на других ресурсах. Если имеется текущий/прежний опыт написания новостей в Блогах Overclockers.ru, называйте свой ник.

Оплата сдельная и хорошая. Какой-либо «нормы выработки» у нас нет, но необходимо помнить, что ваш заработок будет напрямую зависеть от количества публикуемых материалов.

К соискателю будут предъявляться определённые базовые требования. Мы ожидаем, что за автором не нужно будет проставлять запятые, что он не будет путаться в терминах и названиях компаний, а также умеет грамотно формулировать свои мысли. Особой аккуратности требуют темы «Политика» и «Боевые действия»: если существует хоть малейшее подозрение на «фейк», то инфоповод следует сразу же отметать и не рассматривать.

Также важно осознавать, что работать предстоит без выходных (выходной для новостника — просто менее загруженный день). При этом мы готовы войти в положение автора, если ему нужно отлучиться к врачу/к родственникам/на экзамен/на собственную свадьбу и так далее.

рекомендации
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за 44тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Если предложение выглядит для вас интересным, пишите по адресу: boombarash@overclockers.ru. В поле темы поставьте «Автор новостей широкого профиля в редакцию Overclockers.ru».

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

США опасаются, что Китай вопреки санкциям передаст России эскадренные эсминцы Type 052
23
США пытаются заставить Индию отказаться от российских истребителей Су-57 в пользу своих F-35
31
Бенчмарк-тесты и анализ производительности Atomic Heart
55
Что если бы коммунизм победил капитализм - как бы развивалась сфера технологий и IT
122
Есть ли будущее у экранов OLED - разбираем предрассудки
56
Китай строит военные корабли быстрее, чем любая страна, США не поспевают за ВМС НОАК – Пентагон
4
Обзор всех полезных новшеств Windows 11 22H2 в 2023 году. Часть 2
22
Зачем нужен кронштейн для монитора
13
Как заставить Steam увеличить скорость загрузки игр
20
Microsoft раздает взятки для решения вопроса с покупкой Activision Blizzard
8

Сейчас обсуждают

Александр Данковцев
12:29
В США к тому же проблема воровства бюджетных средств ,выделенных на ВПК ,а себестоимость строительства и ремонта выше гораздо значительнее чем в КНР,у США один вариант апгрейда,навесить его стоимост...
Китай строит военные корабли быстрее, чем любая страна, США не поспевают за ВМС НОАК – Пентагон
h2o
12:29
не верю
ENERMAX обновила свой 500-ваттный жидкостный AIO кулер для процессоров Intel Xeon W Sapphire Rapids
beltar
12:29
Даже 1050Ti не была самой массовой, и нет никаких оснований считать, что спрос на модели класса GTX 1650 даже с DDR 6 или RX 6500XT особо популярны. Так что экономь на пиве и будешь иметь нормальную к...
Бенчмарк-тесты и анализ производительности Atomic Heart
Юрий Котляров
12:27
Гибнут больше, потому, что раньше были вояки с опытом боевых действий, но они уже в земле, а сейчас зеки, которые и автомат-то не держали еще и командует ими повар.
Из-за нехватки боеприпасов потери ЧВК «Вагнер» в Бахмуте увеличились в 5 раз – Пригожин
Эовейн Триада
12:27
Зачем, может лучше в игры играть уж... ну пару процессоров разогнать от делать нечего, но не десятки же старых...
Мои итоги овеклока на HWbot в 2022 году
Виталий Патрушев
12:23
Он иммел ввиду про автора статьи - у него пиратка.
Бенчмарк-тесты и анализ производительности Atomic Heart
Юрий Котляров
12:23
Он же бизнесмен, у него частная компания. Пусть покупает снаряды на заводе. Министерство обороны- то причем? У них своих проблем хватает.
Из-за нехватки боеприпасов потери ЧВК «Вагнер» в Бахмуте увеличились в 5 раз – Пригожин
Seln
12:23
О высоком искусстве комментирования на Overclokers.ru
_KVV
12:22
Про мужчин, тебе мимо...
Что подарить мужчине на 23 февраля: топ-10 подарков-гаджетов
Aaa
12:22
в поиске - "голод в ссср"
Что если бы коммунизм победил капитализм - как бы развивалась сфера технологий и IT
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем