Если вы интересуетесь мировыми новостями и готовы делиться ими с большой аудиторией, возможно, вы именно тот, кто нам нужен.
реклама
Нам интересны самые разные новости,главное, чтобы они находились в рамках закона, были лишены «желтухи» и «чернухи», а также имели первоисточник. Перечень наиболее приоритетных тем выглядит следующим образом:
- Наука и техника. Изобретения и технологии, которые улучшают быт людей. Космос, ракетостроение, самолётостроение, компьютерная техника, военная техника и так далее.
- Автомобильная отрасль. Новинки автопрома, чем они отличаются от других моделей, ценовая политика. Электромобили и всё, что с ними связано. Отечественный автопром.
- Кино. Что снимают в России и за рубежом, кто в главных ролях, о чём фильм/сериал, каков его бюджет, когда премьера в кинотеатрах и на ТВ, и почему этот фильм/сериал стоит посмотреть.
- Спорт. Новости значимых спортивных состязаний, кто выбрался в полуфинал/финал, кто выиграл соревнование, кого не допустили и по какой причине.
- Политика. Какие законы принимаются, какие обещания даются, что означает принятие тех или иных законов и как они повлияют на жизнь граждан. Чем занимаются политики верхнего эшелона, чего им удаётся добиться, а чего нет. Позиции государств по тем или иным вопросам и проблемам.
- Боевые действия. Какая сторона куда продвинулась, откуда отступила, какие цели ставят перед собой стороны. Вмешательство в конфликты извне и к чему оно приводит, какое оружие применяется и какова его эффективность, и многое другое. Различные мелкие, но заслуживающие внимания эпизоды из боевых действий.
Опыт работы новостником не обязателен, но приветствуется. Если у вас имеется портфолио, не стесняйтесь, прикрепляйте ссылки на свои предыдущие публикации на других ресурсах. Если имеется текущий/прежний опыт написания новостей в Блогах Overclockers.ru, называйте свой ник.
Оплата сдельная и хорошая. Какой-либо «нормы выработки» у нас нет, но необходимо помнить, что ваш заработок будет напрямую зависеть от количества публикуемых материалов.
К соискателю будут предъявляться определённые базовые требования. Мы ожидаем, что за автором не нужно будет проставлять запятые, что он не будет путаться в терминах и названиях компаний, а также умеет грамотно формулировать свои мысли. Особой аккуратности требуют темы «Политика» и «Боевые действия»: если существует хоть малейшее подозрение на «фейк», то инфоповод следует сразу же отметать и не рассматривать.
Также важно осознавать, что работать предстоит без выходных (выходной для новостника — просто менее загруженный день). При этом мы готовы войти в положение автора, если ему нужно отлучиться к врачу/к родственникам/на экзамен/на собственную свадьбу и так далее.
Если предложение выглядит для вас интересным, пишите по адресу: boombarash@overclockers.ru. В поле темы поставьте «Автор новостей широкого профиля в редакцию Overclockers.ru».