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Итоги майского конкурса ADATA XPG для настоящих оверклокеров

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-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира
-9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают

Внимательно изучив заявки, присланные на конкурс ADATA XPG, мы выбрали пять победителей. Ими стали блогеры:

marketch, wildcat, rx_vega_64, Remarc, garison87



Каждый из них получит приз: комплект премиальной оверклокерской оперативной памяти ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600 16Гб (2х8Гб) в модном белом цвете.



Ждём от них статей про его разгон.
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