Итоги майского конкурса ADATA XPG для настоящих оверклокеров
Внимательно изучив заявки, присланные на конкурс ADATA XPG, мы выбрали пять победителей. Ими стали блогеры:
marketch, wildcat, rx_vega_64, Remarc, garison87
Каждый из них получит приз: комплект премиальной оверклокерской оперативной памяти ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600 16Гб (2х8Гб) в модном белом цвете.
Ждём от них статей про его разгон.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила