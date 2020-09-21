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Конкурс Seagate и Overclockers.ru: выиграй 10ТБ жёсткий диск Seagate Exos X16 за комментарий

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Overclockers.ru совместно с Seagate проводит ещё один отличный конкурс! Просто напишите в комментариях, почему именно Вы должны стать обладателем отличного емкого жёсткого диска Seagate Exos X16, и получите шанс его выиграть. Комментарий должен содержать фразу "Я хочу выиграть Seagate Exos X16 потому, что..."



Seagate Exos X16 - это быстрый диск с корпоративным уровнем надёжности и ёмкостью во внушительные 10ТБ. На них без проблем уместится множество одновременно установленных современных игр, полная коллекция фильмов в любом разрешении или, к примеру, все рабочие материалы самого активного видеоблогера.

А всего нужно, напомним, оставить комментарий, содержащий фразу "Я хочу выиграть Seagate Exos X16 потому, что..."

Дерзайте!
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Конкурс Seagate и Overclockers.ru: выиграй 10ТБ жёсткий диск Seagate Exos X16 за комментарий
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E1nher1
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Я хочу выиграть Seagate Exos X16 потому, что это отличное решение для расширения моей коллекции кинофильмов.
Конкурс Seagate и Overclockers.ru: выиграй 10ТБ жёсткий диск Seagate Exos X16 за комментарий
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