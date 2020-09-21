Конкурс Seagate и Overclockers.ru: выиграй 10ТБ жёсткий диск Seagate Exos X16 за комментарий
Overclockers.ru совместно с Seagate проводит ещё один отличный конкурс! Просто напишите в комментариях, почему именно Вы должны стать обладателем отличного емкого жёсткого диска Seagate Exos X16, и получите шанс его выиграть. Комментарий должен содержать фразу "Я хочу выиграть Seagate Exos X16 потому, что..."
Seagate Exos X16 - это быстрый диск с корпоративным уровнем надёжности и ёмкостью во внушительные 10ТБ. На них без проблем уместится множество одновременно установленных современных игр, полная коллекция фильмов в любом разрешении или, к примеру, все рабочие материалы самого активного видеоблогера.
Дерзайте!
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