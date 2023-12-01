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Видеосервер «Линия» с сертификатом СТ-1

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IP-видеосервер «Линия NVR 64 ФСТЭК СТ-1» включен в реестр Минпромторга и имеет сертификат СТ-1, подтверждающий российское происхождение продукции.

Оборудование предназначено для подключения до 64 цифровых камер, поставляется на базе российских разработок: операционной системы Astra Linux и программного обеспечения для видеонаблюдения «Линия».



Розничная цена — 490 000 рублей.

На видеосервере предактивированы лицензии «Линия», что дает пользователю следующие преимущества: Видеосервер можно закладывать в любые решения, на него действует защита проекта, консультация с отделом продаж DevLine обязательна. Подходит для объектов критической инфраструктуры и для объектов, приобретающих оборудование через государственные закупки.

Узнать подробнее о характеристиках и условиях приобретения оборудования можно по телефону горячей линии 8-800-200-16-66.
#видеосервер
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