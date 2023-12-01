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IP-видеосервер «Линия NVR 64 ФСТЭК СТ-1» включен в реестр Минпромторга и имеет сертификат СТ-1, подтверждающий российское происхождение продукции.
Оборудование предназначено для подключения до 64 цифровых камер, поставляется на базе российских разработок: операционной системы Astra Linux и программного обеспечения для видеонаблюдения «Линия».
Розничная цена — 490 000 рублей.
На видеосервере предактивированы лицензии «Линия», что дает пользователю следующие преимущества:
- бесплатные обновления системы и получение новых возможностей;
- квалифицированная техническая поддержка;
- интеллектуальные модули видеонаблюдения;
- поддержка 99 % камер различных производителей;
- доступ к «Линия Облако»;
- два канала для определения автомобильных номеров.
Узнать подробнее о характеристиках и условиях приобретения оборудования можно по телефону горячей линии 8-800-200-16-66.