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Новый ЦОД открывает дополнительные возможности для клиентов, которым необходима хорошая связность с сетями Западной и Восточной Европы и предоставляет больше опций для аренды физических и виртуальных серверов, а также облачных решений. Теперь клиентам HOSTKEY доступно оборудование не только в Нидерландах, Финляндии, США, но и в Германии.
HOSTKEY заключил долгосрочное соглашение с ведущим мировым поставщиком ЦОД NTT Global Data Centers, который управляет дата-центром Frankfurt 1 Data Center (FRA1). FRA1 — один из крупнейших дата-центров Европы, он соответствует высочайшим требованиям к безопасности и предоставляет отличную связанность, поскольку находится в самом большом IT-хабе в Европе и подключен к крупнейшим сетям и точкам обмена трафиком, в том числе к DE-CIX.
«Мы очень рады начать работу во Германии, — отмечает генеральный директор HOSTKEY Андрей Шевченко. — Прежде чем принять решение об открытии новых локаций, мы провели опрос наших клиентов и выяснили, что Германия — одна из самых востребованных стран для размещение серверного оборудования в Европе. Наша задача — удовлетворять потребности клиентов и расширять спектр услуг, которые будут ими востребованы. Поэтому мы решили сделать этот стратегический шаг и запустить новую площадку в партнерстве с крупнейшим мировым игроком. Такой подход себя уже оправдал, когда мы недавно открыли площадку в Финляндии. За несколько месяцев ее работы мы уже несколько раз расширяли наши мощности для удовлетворения растущего спроса».
В новом дата-центре HOSTKEY предлагает:
- большой выбор готовых выделенных серверов — от начальных конфигураций до высокопроизводительных серверов на базе процессоров последних поколений Intel Xeon и AMD Ryzen / EPYC;
- высокопроизводительные VPS-серверы и виртуальные серверы для хранения данных;
- индивидуальные решения для бизнеса.
О HOSTKEY
HOSTKEY — международный хостинг-провайдер, который более 16 лет оказывает услуги по аренде серверов и облачных решений, размещению оборудования клиентов (colocation) и комплекс консалтинговых и профессиональных услуг по поддержке оборудования (remote smart hands) на базе дата-центров в Европе и США. Компания предоставляет серверную инфраструктуру для запуска частных облачных решений и кластеров. Все площадки HOSTKEY связаны между собой каналами с высокой пропускной способностью, что позволяет реализовывать геораспределенные решения и проекты.
О NTT Global Data Centers
Global Data Centers — это подразделение NTT Ltd., одного из ведущих мировых поставщиков ЦОД. Компания присутствует более чем в 20 регионах, в том числе в странах Америки, Азии, Африки, Европы, на Ближнем Востоке и в Индии. Ведущие сетевые и дата-аналитики признают NTT Ltd. лидером в сфере хостинг-технологий. Как нейтральный оператор, компания предлагает доступ к множеству облачных провайдеров и точек обмена трафиком, в том числе к собственной сети Tier 1 Global IP Network с поддержкой IPv6.