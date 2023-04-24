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Редакция
Новости IT-рынка admin
Новый дата-центр HOSTKEY в Финляндии
HOSTKEY расширяет свое присутствие в Европе и предлагает услуги на базе ЦОД в Хельсинки
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Ведущий международный хостинг-провайдер HOSTKEY запускает новую площадку в Хельсинки, Финляндия. Компания расширяет свою IT-инфраструктуру и предлагает серверы и облачные решения с оплатой в рублях в Финляндии в дополнение к площадкам в Нидерландах, США и России.

На основе долгосрочного соглашения HOSTKEY разместил оборудование в дата-центре Digita, который располагается рядом с интернет-хабом в Radiokatu. Это обеспечивает прямое подключение к ведущим операторам связи и поставщикам сетевых услуг. Дата-центр Digita соответствуют самым строгим критериям безопасности и надежности. Все арендованные HOSTKEY стойки подключены к двум независимым защищенным вводам по 16 А на стойку. Система охлаждения ЦОД интегрирована с системой центрального отопления Хельсинки, и вырабатываемое тепло используется для обогрева помещений. Контроль температурного режима в машинных залах осуществляется непрерывно. Гарантированное энергоснабжение достигается за счет использования связки ИБП + дизельные генераторы + топливохранилище.



Дата-центр Digita расположен рядом с крупнейшим в Финляндии центром передачи данных и обеспечивает отличную связанность со всем миром. ЦОД находится недалеко от точки обмена трафиком FICIX Internet Exchange Point (IXP), к которой подключены все основные местные и международные операторы связи.

Андрей Шевченко, генеральный директор HOSTKEY: «Мы рады предложить новые возможности нашим клиентам для развития их бизнеса в Европе. В новом дата-центре в Хельсинки установлено оборудование HOSTKEY, которое предоставляет весь спектр наших услуг — от простой аренды серверов до реализации частных кластеров и облачных решений. Мы глубоко признательны нашим клиентам и партнерам за участие в опросе и выбор новой площадки в Финляндии. Мы ценим каждый голос и всегда учитываем мнение наших клиентов, так как открытый диалог является важным фактором продуктивного сотрудничества»

На этапе запуска в новом дата-центре HOSTKEY предлагает: Услуги можно оплатить с помощью российских банковских карт, в том числе карт системы МИР, а также посредством других платежных систем, доступных на территории РФ.

HOSTKEY планирует развивать площадку в Финляндии и расширять свое присутствие не только в Европе, но и в других регионах.

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#hostkey
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