Продукция Domfy будет представлена в среднем ценовом сегменте, в некоторых товарных группах будут также модели и в более доступных вариантах комплектаций. Бренд уже появился на сайте магазина. Сейчас в ассортименте представлены несколько моделей бюджетных конвекторов в разном дизайне. По статистике, в Ситилинке в сегменте климатической техники доля СТМ компании и холдинга достигла в этом году 38%.
Продуктовый портфель Domfy будет включать в себя широкий ассортимент товаров для дома в категориях крупной и мелкой бытовой техники, а также климатическую технику и посуду. Среди товаров Domfy, которые ожидаются в поступление, – холодильники, стиральные машины, пылесосы и паровые швабры, утюги, отпариватели, конвекторы, вентиляторы, микроволновые и мини-печи, чайники и кофеварки, мясорубки, блендеры, миксеры, технологичные кухонные машины, грили и другие товары.
«Сейчас у СТМ есть прекрасные возможности для роста и выхода в новые продуктовые ниши. Собственные торговые марки не уступают по качеству мировым брендам, но при этом часто ниже по стоимости за счет экономии на дополнительном продвижении. Собственные торговые марки Ситилинка и холдинга пользуются высоким спросом у покупателей, мы считаем, что Domfy сможет занять свою долю на рынке», - отметил Александр Дедов, директор по маркетингу Ситилинка.
«В условиях смены игроков и ухода крупнейших производителей, мы видим для себя возможности для серьезного роста. Бренд Domfy станет прекрасной альтернативой популярным западным маркам не только за счет ценовой политики, но и благодаря осознанному позиционированию. Миссия Domfy – быть надежным спутником лучших моментов, проведенных дома. В новой реальности люди стараются сфокусироваться на своём доме – личном пространстве – его атмосфере и всём, что происходит внутри. Создавая продукты Domfy, мы работаем не только над функционалом и качеством, но и формируем дизайн-экосистему, где все устройства сочетаются между собой, являясь надежными и стильными инструментами решения прикладных домашних задач», – добавил бренд-директор Merlion Кирилл Костюшко.
Справка про Ситилинк
Ситилинк входит в топ-3 крупнейших интернет-магазинов России. У компании 250 тысяч корпоративных клиентов. Ситилинк продает порядка 150 тысяч наименований цифровой и бытовой техники, электроники, а также электротранспорта, автомобильной электроники и освещения. Сейчас у компании 900 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 400 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.
О бренде Domfy
Domfy – бытовая техника, которая сопровождает все лучшие моменты, проведенные дома. В новой реальности мы все больше сосредоточены на доме и том, что происходит внутри него. Мы все чаще предпочитаем домашние праздники ресторанам. Потому что лучший праздник там, где любимые и близкие люди, а лучшая еда – та, что приготовлена своими руками. Domfy – неизменный спутник лучших моментов. Техника, на которую мы можем положиться.